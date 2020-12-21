【比亞迪股價】新能源車概念熱炒　比亞迪升一成　時富金融短炒獲利40萬元

▲ 比亞迪午後股價逼近上市新高

內地新能源汽車概念近期獲市場熱捧，比亞迪 （01211） 、長城汽車 （02333） 周一股價再大升約一成。比亞迪港股收報206.6元，升11.7%，成交44.1億元。比亞迪A股（深：002594）更漲停，報193.6元人民幣，成交達121億元人民幣。

比亞迪股價熱炒，時富金融服務集團 （00510） 亦趁高沽貨，持貨不足一個月帳面獲利約40萬元。時富金融周一在公開市場出售8萬股比亞迪，涉資1,520萬元，錄得帳面收益約40萬元。

粗略推算，時富金融平均每股售價約為190元，較比亞迪今日收市價計，低約8%。

另一方面，長汽午後股價升幅一度擴大至9.8%，高見20.45元，創逾52周高，全日成交16.42億元。

瑞信上調長汽目標價至21元，看好長汽新能源汽車品牌「歐拉（ORA）」將專注於中檔主流市場，售價不多於15萬元人民幣，也部署2022年推出歐拉品牌大型SUV旗艦產品，並在明年上海車展展出。長汽近日宣布，與自動駕駛技術也與Nvidia或高通合作，已引來資金追捧。

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編輯：麥德銘