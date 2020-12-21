三星宣布1月12日舉行發佈會　料公布新款Exynos 2100晶片

▲ 近日Samsung在社交網站公布一段預告片，將率先在明年1月12日推出新款Exynos晶片。

早前有不少傳言指，三星（Samsung）會在1月14日舉行全球發佈會，發佈新款旗艦系列Galaxy S21手機。隨著傳聞中的發佈會日子愈來愈近，近日Samsung在社交網站公布一段預告片，預告在發佈旗艦手機之前，將率先推出新款Exynos晶片。

Samsung在Twitter上發佈一段YouTube預告片，並以「Exynos is back」作為主題，宣佈將在明年1月 12 日推出新款晶片。有外界推測，届時三星將會公布Exynos 2100旗艦晶片，而是次搶先在發佈Galaxy S21系列手機之前，推出新款旗艦晶片，因此有機會在Galaxy S21旗艦手機中，搭載此款新晶片。

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據消息所指，Exynos 2100將與Snapdragon 888一樣使用5nm製程技術，採取1+3+4架構，並由 2.9GHz 超大核、2.8GHz 大核及2.4GHz 小核組成，內置 Mali-G78 圖像處理器。

責任編輯：李寶如