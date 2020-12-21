【金融監管】仿傚螞蟻　騰訊、京東、百度下架互聯網存款產品

繼螞蟻集團下架互聯網存款產品後，內地傳媒發現，騰訊（00700）的騰訊理財通、京東（09618）的京東金融、百度度小滿、中國平安（02318）旗下陸金所等平台，亦已相繼下架互聯網存款產品。

螞蟻集團日前根據監管部門對於互聯網存款行業的規範要求，主動下架平台上所有的互聯網存款產品。據中新網報道，騰訊、京東、百度、陸金所等平台亦已相繼下架互聯網存款產品。目前騰訊理財通的「銀行類」產品板塊已無顯示；百度的度小滿亦已下架平台上的互聯網存款產品，產品下架後將只對已購買產品的用戶可見，已購買相關產品的用戶不受影響，該公司表示未來會根據監管政策的要求，不斷完善相關業務。

另外，京東金融相關人士也表示，京東金融APP已停止新增上線互聯網存款產品、停止新用戶購買相關產品，並已對存量客戶和業務進行穩妥有序地調整：相關產品將只對已購買產品的用戶可見，已購買相關產品的用戶不受影響。攜程金融已經下架互聯網存款產品。

陸金所：響應互聯網存款行業相關監管精神

中國平安旗下的陸金所回應稱，為響應互聯網存款行業相關監管精神，陸金所平台已停止上架新的互聯網存款產品，已購買產品不受影響，將持續密切關注監管動態，並嚴格落實監管相關規範和要求。

據報道，近兩年來部分銀行在互聯網金融平台推出存款產品，加大攬存力度，拓寬客源。通過平台銷售的存款產品，均為個人定期存款，以3年、5年期為主，3年期利率最高為4.125%、5年期4.875%，均已接近或達到全國自律定價機制上限。近半數產品的起存金額僅50元，可提前隨時支取。

報道又指，通過互聯網平台吸收存款的銀行主要為地方中小銀行甚至村鎮銀行，借助互聯網平台的流量優勢，部分銀行存款規模得以快速增長，有的平台存款規模占其各項存款比重達83%。

中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦12月15日表示：「這種模式突破了地方法人銀行經營的地域限制，部分地方銀行通過互聯網金融平台得以從全國吸收存款，從負債業務看已成為全國性銀行。此類存款的流動性特點也有別於傳統儲蓄存款，給監管部門和金融機構帶來新課題。」他指，平台已成為銀行網點服務的線上延伸，這類平台沒有相關業務的金融牌照，遊離於金融監管之外，實質是「無照駕駛」開展金融業務，屬非法金融活動，應嚴格規範互聯網、APP等數字平台涉及金融產品和服務的各類行為。對從事金融活動的互聯網平台，必須持牌經營，不可「無照駕駛」，要設立業務準入門檻，納入相應金融監管範圍。

《iMoney》—最具國際視野的投資理財創富頻道

融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉