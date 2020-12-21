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【DONKI福袋】戶戶送獨家發售DON DON DONKI福袋　288元起有零食飲品及日本雜貨

商業 14:22 2020/12/21

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戶戶送將於2021年1月1日起，獨家發售DON DON DONKI（驚安之殿堂）的兩款福袋，定價分別為288元及388元。（戶戶送提供圖片）

新年將至，但疫情下無法去日本旅行搶新年福袋，有見及此，戶戶送將於2021年1月1日起，獨家發售DON DON DONKI（驚安之殿堂）的兩款福袋，定價分別為288元及388元，期望在新一年為港人帶來好運。

【驚安之殿堂】DON DON DONKI上水匯期間限定店明開幕　多款聖誕套裝禮籃福袋有折

【驚安之殿堂】Don Don Donki登陸戶戶送　日本產品最快30分鐘到家【附優惠碼】

DON DON DONKI福袋不供應門市，只由戶戶送獨家發售，無論身處香港任何地區，顧客都可在戶戶送平台上訂購福袋，速遞上門或自取均可。這是DON DON DONKI首次在亞洲與外賣平台合作售賣福袋，內有DON DON DONKI精選的人氣產品，涵蓋零食、飲品及日本雜貨三大類別，福袋內容隨機配搭，是嘗試新產品的大好機會。

此外，由即日起戶戶送更獨家發售DON DON DONKI全新的和牛火鍋套餐，包括日本高級和牛、新鮮蔬菜、美味湯底及醬汁，售價398元，更附送DON DON DONKI聯乘戶戶送的限量保溫袋。

和牛火鍋套餐。（戶戶送提供圖片）

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責任編輯：朱悅瀅

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