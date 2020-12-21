【新冠疫苗】美國FDA就輝瑞疫苗過敏個案展開調查

▲ 美國食品藥品監督管理局（FDA）日前宣佈，本周內將就有關過敏事件展開初步調查。

美國及英國批准使用輝瑞疫苗後，部分曾經接種輝瑞疫苗的人士出現過敏反應，引發外界關注。美國食品藥品監督管理局（FDA）日前宣佈，本周內將就輝瑞疫苗過敏事件展開初步調查。

美國FDA旗下生物製劑評估與研究中心（Center for Biologics Evaluation and Research）主任Peter Marks 在上周五表示，目前在美國國內有多於一個州份出現過敏個案，FDA暫時錄得5宗過敏個案。

Peter Marks表示，目前並不確定過敏反應出現的原因，但他提到一種名為「聚乙二醇」（Polyethylene glycol）的化學物可能是引發過敏的源頭。據了解，輝瑞和上周獲批准的Moderna疫苗皆有使用此化學物。Peter Marks指，美國食品藥品監督管理局將會展開調查，並研究從每個過敏反應個案中所收集到的數據。

美國阿拉斯加上周有醫護人士接種完輝瑞的新冠疫苗後出現嚴重過敏反應，有醫護人士在接種疫苗後10分鐘內，表示自己呼吸短促，亦有其他人出現皮膚發紅等情況。

據美國疾病管制與預防中心目前最新指引，曾對疫苗內的化學物出現過敏反應、或曾經出現過敏性休克（Anaphylaxis）的人士不宜接種新冠肺炎疫苗。但部分對食物或寵物過敏人士仍可接種新冠肺炎疫苗。

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編輯﹕賴奕羚