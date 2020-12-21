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【大行點睇】長汽獲大和升目標價4成 股價急升近1成

股樓投資 15:11 2020/12/21

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大和發表研究報告指，長城汽車（02333）將於明年9月推出L 3高速公路自動駕駛系統，加上其品牌策略有助打入女性市場，故將其目標價由15元，上調40%至21元。長汽現升7.5%至19.82元，日內曾上試20.45元創歷史高位。

【阿里巴巴9988】傳馬雲曾嘗試以交出部分業務 換取螞蟻成功上市  詳情請看[下一頁]

大和表示，長汽計劃至2025年，在20%的新車內配置L 3高速公路自動駕駛系統，70%新車配置L 2級自動駕駛系統。另外，集團亦嘗試打入年輕人及女性市場。於今年11月，集團分別賣出歐拉黑貓及白貓逾9000輛及逾2000輛，並且自11月起接獲逾萬輛歐拉好貓訂單；以上三款車型銷量當中女性客戶佔70至80%。集團將於明年在歐洲推出歐拉車，並預期在22年再推出3款歐拉車型。

【港股追蹤】美同業上周三急升　美銀再予兩股「買入」評級　福萊特急升一成信義光能破頂  詳情請看[下一頁]

該行上調長汽明年至22年收入14至18%，主要因為今年下半年新車銷售強勁，並預期集團未來3年每股盈測年複合增長率將達32%。

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撰文 : 趙家盈

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