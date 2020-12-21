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【2020冬至】慶祝冬至食湯圓　多款湯圓揀邊間好？

商業 15:36 2020/12/21

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市面上提供不同品牌和口味的湯圓，小編整理了部份網購平台的湯圓價錢。

冬至又稱冬節，是二十四節氣之一。傳統上一家人會食湯圓，象徵團團圓圓。本地爆發第四波疫情，不想買外賣，亦可親自下廚煮湯圓。市面上提供不同品牌和口味的湯圓，小編整理了部份網購平台的湯圓價錢。

利川湯圓（200克）：
百佳：15.9元/件；24.5元/3件
惠康：15.9元/件；24.5元/3件

百佳和惠康的平台顯示，均有售芝麻和花生口味的湯圓。但惠康還有售芝麻流沙湯圓，百佳則有售桂花紅豆湯圓。

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小寧波湯圓（240克）：
百佳：34.9元/件；48.9元/3件
惠康：33.9元/件；48.5元/3件

小寧波湯圓的口味方面，百佳網購平台顯示，只有花生和黑芝麻味道。惠康除了有售黑芝麻和花生口味，還有紅豆。

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灣仔碼頭紫薯水晶/彩虹糯米湯圓（300克）：
百佳：28.5元/件；35.8元/2件
惠康：28.9元/件；36.0元/2件
HKTVmall：41.8元/2件

HKTVmall和惠康有售黑芝麻水晶湯圓，售價亦分別是2件41.8元，以及單件28.9元和兩件36.0元。該兩間網購平台顯示，HKTVmall還有售彩虹水晶湯圓，惠康則有售芋圓小丸子。

責任編輯：馬意文

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