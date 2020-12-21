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【視像會議】Zoom發布macOS版本更新　今日起將支援蘋果M1系列Mac

科技 14:42 2020/12/21

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近日Zoom在其官方網站宣布，他們計劃由美國時間本月21日起，將為macOS版程式推出更新。

早前，蘋果（Apple）在「One More Thing」發布會中，推出採用自家Silicon核心晶片的Mac mini、MacBook Air以及13吋MacBook Pro。由於當中的M1晶片採用ARM架構，令不少程式開發商都需要更新程式，避免出現兼容問題。

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而在疫情期間爆紅的虛擬視像會議軟件Zoom也不例外，近日就於其官方網站宣布，他們計劃由美國時間本月21日起，將為macOS版程式推出更新，當中重點是為Apple M1處理器加入原生支援。

根據Zoom提供的更新文件顯示，配置Silicon核心晶片的Mac Mini、MacBook Air及MacBook Pro將會提供一個獨立的安裝檔。用家可登入Zoom網站內的下載中心「Zoom Download Center」，下載並安裝最新版本的Mac版Zoom。

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現時，Zoom用戶安裝的Intel版本，透過Rosetta 2亦可以在M1版的Mac電腦上使用，不過，預計經過今天的更新後，Zoom就會變成通用程式，可在Intel 和Apple M1版的Mac使用。

責任編輯：施雯雯

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