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【限聚令收緊】2人限聚、晚市禁堂食再延長14日　餐飲業界料生意將跌逾6成

商業 15:44 2020/12/21

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政府延長現時防疫措施14天，餐飲業界均預料生意將續跌，唯一寄望是不會影響農曆新年期間的消費。（資料圖片）

本港新冠肺炎第4波疫情仍然嚴峻，食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）宣布，延長現時防疫措施14天，包括2人限聚令、晚市禁堂食等，至明年1月6日才屆滿，覆蓋整個聖誕節至元旦長假期。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，聖誕節、除夕是餐飲業界的重要日子，預計措施延長14天期間，業界生意將跌超過6成。

【晚市禁堂食】限聚令禁晚市堂食　一文看清香港、九龍、新界晚市外賣優惠詳情（優惠一覽/不斷更新）

【限聚令收緊】食肆晚上6時起禁堂食　業界料12月損失100億元

黃續指，相信部分餐廳生意更跌超過75%，如酒樓及宴會場所，現時宴會全無，加上難做外賣，跌幅一定比一般食肆大。晚市禁堂食下，餐廳唯有攻外賣生意，但他預計，外賣普遍只能彌補餐廳3成生意，加上不少家庭改為在家煮食，擔心食肆捱不住，引發結業潮。

香港餐務管理協會會長楊位醒亦指，12月整體生意額原本有望達到160億元，但防疫措施再延長下，相信只跌剩2至3成，形容業界生意已經「跌無可跌」，唯一寄望是1月能夠控制到疫情，不會影響2月中農曆新年期間的消費。

【限聚令收緊】晚市禁堂食　業界料生意剩2至3成憂過千間食肆結業

責任編輯：朱悅瀅

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