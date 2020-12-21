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「逃脫」病人李運強於旺角被緝獲 流連社區三天播毒

環球政經 13:59 2020/12/21

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新冠肺炎第四波疫情尚未受控，早前逃離伊利沙伯醫院隔離病房的確診患者李運強（個案編號：7379），昨晚（20日）才被警方於旺角緝獲，在社會流連共3日。

實習生都有份！ Google為員工推每周免費新冠肺炎測試：【下一頁

伊利沙伯醫院發言人今日（21日）表示，病人已被送回隔離病房治療，目前情況穩定，同時表示加強了隔離病房樓層的保安，並已安排額外巡邏。

曾出演《蝙蝠俠》、《第五元素》  196cm 硬漢Tom Lister Jr.疑死於新冠肺炎：【下一頁

院方發言人續指，發言人又呼籲所有接受隔離治療的病人，必須聽從醫護人員指示，不應擅自離開醫院，以保障自己及公眾健康。院方將繼續配合警方有關調查。

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責任編輯：翁嘉陽

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