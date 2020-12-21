【美國經濟】美國國會通過9000億美元紓困措施 正待特朗普簽署

美國兩黨在國會為新冠肺炎的一筆過紓困撥款達成共識，該比撥款將高達9000億美元，主要用作失業及企業救濟款項。民主及共和兩黨在多次辯論及談判後，最終決定將最新的紓困撥款附加於1.4萬億美元的聯邦政府財政支出法案上，法案需要在國會通過後呈交給總統特朗普簽署，方算完全通過。

參議院多數黨領袖共和黨的麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，兩黨在經過長時間的商討，終於在法案上達成協議，希望該比撥款可以紓解目前的民困，對抗疫情為國民帶來經濟上的衝擊。「針對性的紓困撥款政策將幫助等待已久掙扎中的美國人民。」麥康奈爾在周日（20日）召開特別會議後宣布。

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法案包括向指定入息以下民眾提供600美元的特惠金，並將每周失業救助金提高300美元。另外該筆撥款的其他金額將會用於幫助兒童、在偏遠地區鋪設或加強光纖服務、疫苗發放、企業、教育等不同領域。

美國今年3月批出了一筆達2.4萬億美元的利民紓困措施，當中包括1200美元援助金支票，企業救助金，以及將每周失業救濟金增加600美元。

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