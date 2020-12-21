【英國疫情】入境禁令恐阻疫苗運送 英國擬派軍機空運

英國疫情肆虐，英國英格蘭地區出現變種新冠病毒，多國對英國實施入境禁令，限制英國航班及旅客入境，以防止變種新冠病毒傳播。有英媒報道指，各界憂慮新冠疫苗的運送，亦可能因此而受到延誤，尤其是輝瑞疫苗是由從比利時運往英國。不過，報道指，英國可能派軍機空運新冠疫苗回國。

輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗早前獲英國政府許可，由於輝瑞疫苗在比利時生產，要先把疫苗從比利時運送至英國後才能分發民眾接種。

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比利時周日凌晨起，禁止所有英國航班及火車入境最少24小時。雖然比利時未有禁止往英國運送貨品，但貨運公司或因怕回不了比利時，未必願意運貨到英國。

英國《太陽報》報道指，英國衛生部表示，衛生部證實，如果貨運禁令實施時間超過48小時，會派軍機從比利時空運疫苗供應。

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另外，英國政府發言人亦指，英國首相約翰遜（Boris Johnson）將召開緊急應變小組（Cobra）會議，討論多國實際入境禁令的情況，並會再舉行多個會議，以確保制定有力的計劃。

責任編輯：林嘉莉