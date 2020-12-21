證監會網上平台WINGS增設電子發牌功能　明年中全面數碼化

證監會公布，向監管機構提交資料的專用網上平台WINGS新增多項電子發牌功能，預計大約在2021年中，所有證監會發牌相關程序轉移至WINGS。證監會表示，為了讓業界參與者熟習新的功能，證監會鼓勵各商號在試行期間啟動其WINGS帳戶，並在網站提供用戶指南及示範短片。

證監會表示，邁向全面數碼化將會支援證監會的後端處理及數據分析，從而提供全方位的科技效益，亦將會有助證監會更精準地評估申請人及持牌人的適當人選資格，以及令整個發牌程序更具效率和效益。

證監會今日（21日）引入的新網上功能除了包括附設有助減少錯誤的自動填寫功能、自動跳題功能及預設驗證規則的網上牌照表格外，亦將會支援電子簽署。升級後的管理功能容許持牌人及其專業顧問公司各自持有專屬的帳戶，令它們在處理牌照事宜及管理所提交的資料時，更具彈性。

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，新平台不但為業界提供更多便利，同時讓證監會能夠更有效地將其前置式及風險為本的監管方針融入其發牌工作之中。

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編輯：麥德銘