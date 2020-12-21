  • 19°C
香港時間 : 20201221日 (一) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

證監會網上平台WINGS增設電子發牌功能　明年中全面數碼化

宏觀解讀 13:08 2020/12/21

分享：

證監會公布，向監管機構提交資料的專用網上平台WINGS新增多項電子發牌功能，預計大約在2021年中，所有證監會發牌相關程序轉移至WINGS。證監會表示，為了讓業界參與者熟習新的功能，證監會鼓勵各商號在試行期間啟動其WINGS帳戶，並在網站提供用戶指南及示範短片

證監會表示，邁向全面數碼化將會支援證監會的後端處理及數據分析，從而提供全方位的科技效益，亦將會有助證監會更精準地評估申請人及持牌人的適當人選資格，以及令整個發牌程序更具效率和效益。

證監會今日（21日）引入的新網上功能除了包括附設有助減少錯誤的自動填寫功能、自動跳題功能及預設驗證規則的網上牌照表格外，亦將會支援電子簽署。升級後的管理功能容許持牌人及其專業顧問公司各自持有專屬的帳戶，令它們在處理牌照事宜及管理所提交的資料時，更具彈性。

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，新平台不但為業界提供更多便利，同時讓證監會能夠更有效地將其前置式及風險為本的監管方針融入其發牌工作之中。

相關文章：

【ESG】金管局證監爭2050年前達碳中和 滙豐、中銀：歡迎策略計劃

【虛擬資產】BC科技旗下虛擬資產交易平台獲發牌　證監：僅限專業投資者參與（第二版）

【監管新規】證監會建議提高提升持牌人入行學歷、勝任能力標準

 

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

編輯：麥德銘

金融監管機構 證監會

上一篇文章

【美國紓困】麥康奈爾：9000億美元刺激法案達成協議　特朗普簽一日臨時撥款法案免停擺

下一篇文章

【廣東大停電】廣東省多個地區突停電　港澳地區會否有影響？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令收緊】2人限聚令、晚市禁堂食安排料延長14日　立法會審議64億元第4輪防疫抗疫基金
【限聚令收緊】2人限聚令、晚市禁堂食安排料延長14日　立法會審議64億元第4輪防疫抗疫基金
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【名人豪宅】李小加以香港為家　住4000呎「哥哥」逾億舊居
【名人豪宅】李小加以香港為家　住4000呎「哥哥」逾億舊居
理的Level 3口罩推出30片獨立包裝版　曾獲消委會滿分5星評級
理的Level 3口罩推出30片獨立包裝版　曾獲消委會滿分5星評級
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【2021展望】恒生指數有望升至30700點、大型中資銀行值得關注
【2021展望】恒生指數有望升至30700點、大型中資銀行值得關注