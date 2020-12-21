【PS5】csl聖誕大抽獎：PlayStation5主機　Nintendo Switch瑪利歐實況賽車等緊你

▲ CSL Mobile就特別舉辦「聖誕大抽獎 日日有獎活動」，歡迎全港手機用戶參加抽獎，可贏取PS5等超過12,000份獎品。

聖誕佳節，普天同慶，點少得聖誕大抽獎與居家恩物PS5（PlayStation5），CSL Mobile就特別舉辦「聖誕大抽獎 日日有獎活動」，歡迎全港手機用戶參加抽獎，可贏取PS5等超過12,000份獎品。推廣生意的競賽牌照號碼：54034。

＞＞＞HBO Max現已在PS5正式推出 並將於本周五登陸Roku平台

＞＞＞【PS5】Playstation Studio高層擺烏龍？影片自爆錯誤擺放PS5主機

由2020年12月21日至2021年1月3日，全港手機用戶只需要下載並打開csl. 5G Lens app，即可透過手機鏡頭掃描身邊環境，尋找並點擊手機畫面上懸浮的「抽獎機」圖案進入抽獎，得獎結果立即揭曉。

▲ 隨時舉機即按「抽獎機」圖案。（資料圖片）

▲ 結果立即揭曉。（資料圖片）

每人每日可參加一次，日日都有中獎機會，豐富禮品包括PlayStation 5主機、Nintendo Switch瑪利歐賽車實況：家庭賽車場（瑪利歐組合）、GLYCEL全效升級版魚子極緻修護面膜、GLYCEL冬日潤澤美肌套裝、Now E歐洲聯賽冠軍盃及歐霸盃2020/21之1日賽事通行證、Now E歐洲聯賽冠軍盃及歐霸盃2020/21之1日賽事通行證港幣10元折扣券、Club Sim 2GB月費計劃以及csl手機螢幕清潔布等等。獎品逾12,000份，送完即止。

責任編輯：李彥煒