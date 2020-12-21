【廣東大停電】廣東省多個地區突停電　港澳地區會否有影響？

▲ 中電旗下、全港最大的青山發電廠，南方電網佔3成股權。

廣東省廣州多區周一（21日）凌晨零時許在無預警下突然大停電。負責為廣東供電的南方電網與港澳亦甚有淵源。

南方限電，浙江、湖南及江西等地近日推出「拉閘限電」措施，要求全民減少用電之際，廣東省廣州多區深夜突然發生無預警大停電，令食水、電訊網絡及路燈電力亦一度中斷。有廣州市民致電查詢，獲得中國南方電網回覆：「電網故障。」

根據網上資料，南方電網覆蓋廣東、廣西、雲南、貴州、海南五省區，並與香港、澳門地區以及東南亞國家的電網相聯，供電面積100萬平方公里，供電人口2.54億人。

澳門9成電力內地輸入

事實上，澳門9成電力由南方電網提供，截至12月16日止，南方電網今年向澳門輸送電量為46.26億千瓦時。

本港方面，中電 （00003） 自1979 年開始， 與南方電網亦有緊密合作。中電旗下、全港最大的青山發電廠，南方電網佔3成股權。該發電廠設有4台各350兆瓦及4台各677兆瓦的燃煤發電機組。

至於中電有份投資的大亞灣核電站，則分別由中電及廣東核電投資持股25%及75%。大亞灣核電站所生產的電力約80%輸往香港，約佔香港社會用電總量的四分之一，其餘約20%輸送南方電網。

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