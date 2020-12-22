【異動股】曠逸國際今早復牌跌5% 主要股東上周出售公司16.5%股份

▲ 曠逸國際停牌，待發內部公告。

曠逸國際 （01683） 今早復牌，截至上午11時11分，股價跌逾5%，現報0.34元，跌5.6%，成交2190萬。

曠逸國際昨日公布，股份自昨日上午11時18分起暫停交易，有待發布有關公司內部消息的公告。該股昨天早上開1.48元，一度直瀉86.2%，盤中見歷史新低0.24元，停牌前報報0.355元，大跌71.3%，成交額5123萬元。

曠逸國際下午發表公告，公司主要股東Starcross Group Limited 已在上周二（15日）出售1672.4萬股每股0.01港元普通股，相當於公司已發行股本總額約2.8%。Starcross Group Limited在翌日（16日）在市場上出售8223.2萬股股份，佔公司已發行股本約13.7%。出售完成後，Starcross Group Limited將持有5215.5萬股股份，相當於公司在12月21日時已發行股本約8.7%，並不再是主要股東。曠逸國際將於明天復牌。

此外，公告亦指，集團正與一名獨立第三方商討出售從事集團健康業務的附屬公司。

曠逸國際此前公布，全資附屬大灣財務作為貸款人，向借貸人Beads Art Limited授出6000萬貸款，為期2年，利率每年6厘，資金將以內部資源撥付。

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編輯：陳華