【新股IPO】兆科眼科遞交上市申請 李氏大藥廠升14%

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【美股期貨】道指期貨跌56點 納指期貨升0.2%（不斷更新）
李氏大藥廠 （00950） 分拆的眼科製藥公司兆科眼科（Zhaoke Ophthalmology）上周五（18日）向聯交所遞交上市申請，高盛、富瑞為聯席保薦人。李氏大藥廠今日股價急漲，中午收報5.03元，最終收市報4.95元，升14%，成交3340萬元。
據初步招股資料，兆科眼科擁有包括23種候選藥物的眼科藥物研發組合，包括11種創新藥和12種仿製藥，核心產品有治療乾眼病的環孢素A眼凝膠、治療角膜上皮缺損ZKY001，分別預計於2022年上半年、2024年提交新藥申請。
上市前，高瓴資本、TPG、正心谷資本、奧博資本、愛爾眼科、方源資本均為兆科眼科股東，李氏大藥廠持有兆科眼科34%股份。兆科眼科目前尚未有產品銷售產生收益，今年首三季度錄得虧損5.75億元人民幣。
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編輯：陳健婷