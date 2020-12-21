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【美股期貨】道指期貨靠穩升10點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）

股市 12:49 2020/12/21

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美股動態不斷更新

美股上周五輕微破頂後反覆回吐，道指跌124點，美股期貨於亞洲時段個別發展，道指微升10點，納指期貨升近0.3%。美國今日公布11月芝加哥聯儲全國活動指數。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【Bitcoin】比特幣屢創新高 Elon Musk：有沒有可能將Tesla資產換成比特幣

即市走勢：

【12︰44】美股期貨個別發展，道指期貨升10點，報30123點；標指期貨跌4點，報3701點；納指期貨升35點或近0.3%，報12747點。

【11︰00】台灣媒體引述蘋果（美﹕AAPL）電動車供應鏈的其中一間大廠高層人士匿名言論指，Apple Car將於明年9月發表，比外界早前預期的2023年提早兩年。

傳蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出

【07︰40】美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，已就9000億美元刺激法案達成協議。

【紓困方案】麥康奈爾：已就9000億美元刺激法案達成協議

道指上周五跌124點港股ADR跌45點　油價升1.5%

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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