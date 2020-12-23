【美股期貨】道指期貨升近50點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚個別發展，美國國會通過9,000億美元紓困方案，惟歐洲疫情發展仍不明朗，道指跌200點；納指創收市新高，升65點。美股期貨今早於亞洲時段靠穩，道指期貨升近50點，納指期貨升近0.2%。美國今日將公布數據，包括11月個人消費支出物價指數、11月耐用品訂單、11月個人收入及消費支出，上周初領失業救濟人數。

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即市走勢︰

【16︰15】美股期貨轉升，道指期貨升46點，報29958點；標指期貨升7點，報3684點；納指期貨升21點或近0.2%，報12731點。

【16︰10】拆解Apple Car的八大智能功能

【15︰20】美國證券交易委員會（ 簡稱SEC）周二提民事訴訟，指控Ripple Labs Inc. 在出售一種名為瑞波幣（XRP）的類似比特幣的數字資產時違反了投資者保護法。

【Bitcoin同類】美SEC就瑞波幣起訴Ripple 瑞波幣急手插兩成半

【12︰17】道指期貨跌18點，報29894點；標指期貨跌3點，報3673點；納指期貨跌8點或近0.1%，報12701點。

【11︰15】美國有線電視新聞網（CNN）周二報導，輝瑞（美：PFE）和Moderna（美：MRNA）正在進行試驗，測試其新冠疫苗對英國出現的變異新冠病毒毒株的效果。

【輝瑞疫苗】瑞輝及Moderna據報就疫苗對英國變種病毒免疫效果進行測試 BioNTech︰調整疫苗只須個半月

【10︰10】特斯拉（Tesla 美︰TSLA）CEO馬斯克（Elon Musk）於Twitter表示，曾經試圖與蘋果（美︰AAPL）首席執行官庫克（Tim Cook）接觸，討論蘋果收購Tesla的可能性，但遭庫克拒絕會面。

【Apple Car】馬斯克︰曾向蘋果兜售Tesla 庫克拒絕會面

【09︰55】美國總統特朗普要求國會修改紓困法案，增加向民眾派發的紓困金金額。

【美國經濟】特朗普要求國會修改紓困法案 威脅「留給下任政府處理」

【09︰25】《路透》引述消息人士報道，印度當地生產商向當局提交額外數據後，印度可能最快下周批准緊急使用阿利斯康（AstraZeneca；美：AZN）和牛津大學共合研發的疫苗。

【新冠疫苗】傳印度最快下周批准緊急使用牛津疫苗

【08︰42】美國當選總統拜登警告，新冠肺炎疫情的「最黑暗日子」尚未到來，呼籲國會準備好明年初再推出一輪刺激措施。

【美國經濟】拜登︰疫情「最黑暗日子」未現 呼籲明年初再推刺激措施

道指跌200點港股ADR跌66點 紐約期油跌2%

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12月22日（二）市況



美國疾病預防及控制中心表示，最近數星期在英國流行的變種新型冠狀病毒可能已經流入美國而未被發現。美股聖誕假期前沽貨，疫苗股亦下跌，Moderna跌9%，輝瑞跌1.7%，Moderna自12月1日高位178.5美元累跌29.5%，輝瑞自12月9日高位43.08美元累跌14.7%，道指跌200點或0.7%，收報30015點，標指跌0.2%，不過資金仍捧科技股，納指收市升0.5%。

美股隔晚如坐過山車，歐洲驚現新冠病毒變種危機，惟美國總統特朗普已簽署臨時撥款，防止美國政府停擺，周二美股開市前期貨表現靠穩。美國公布第三季度GDP終值，按季增幅33.1%上修至33.4%；第三季PCE物價指數按季升3.7%，與初值相同。12月諮商會消費者信心指數、11月成屋銷售表現均遜預期。

【中概股】蔚來下月舉行「NIO Day」 料發布新車款ET 7

【輝瑞疫苗】BioNTech︰有信心疫苗對變種病毒有效 調整疫苗只須個半月

【歐洲經濟】IMF稱明年歐元區經濟復甦或遜預期 籲加大財策支援

【美國經濟】美國12月諮商會消費者信心指數為88.6 11月成屋銷售669萬戶 均遜預期

收報 變幅 道指 30,015.51 -0.7% 標指 3,687.26 -0.2% 納指 12,807.92 +0.5% Moderna 125.88 -9.0% 輝瑞 36.74 -1.7% 蘋果 131.88 +2.8% TESLA 640.34 -1.5% facebook 267.09 -2.1% Macy's 10.13 -3.2% 美國航空 15.48 -3.9% 聯合航空 42.97 -2.5%

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即市走勢︰

【05︰00】道指收市跌200點，收報30015點，標指跌0.2%，收報3687點，納指升0.5%，收報12807點。

【01︰47】道指挫113點，納指升0.25%。

【01︰20】標指跌0.14%，報3689點；道指跌113點，報30102點；納指升0.21%，報12769點。

【00︰43】美股全綫跌，道指跌181點；標指挫0.46%；納指跌0.36%。

【23︰50】道指跌119點，納指升0.4%。

【22︰59】道指挫148點，納指升0.76%；標指跌0.04%。

【22︰30】美股開市，道指跌28點；納指跌0.1%；標指升0.02%。

【21︰31】美國第三季GDP按季增長終值上調至33.4%，初值為33.1%。

【21︰30】特朗普正式簽署紓困法案。

【20︰43】美股期貨靠穩，道期升13點；納指期貨升0.56%。

【20︰03】英鎊兌美元快速拉升近30點，目前報1.3428。

【19︰32】道指期貨跌2點；納指期貨升0.4%；標指期貨升0.17%。

【18︰37】美股期貨個別發展，道指期貨跌54點；標指升0.01%；納指升0.33%。

【17︰03】蘋果（美︰AAPL）盤前升2%，此前有消息指蘋果計劃最早2024年實現電動車生產。

【16︰15】道指期貨跌79點，報30034點；標指期貨跌6點，報3679點；納指期貨升16點或0.1%，報12699點。

【12︰50】美國參眾議院皆通過紓困法案，待總統特朗普簽署後便告生效。

【12︰09】道指期貨跌78點，報30035點；標指期貨跌5點，報3679點；納指期貨升25點或0.2%，報12709點。

【11︰00】蘋果（美﹕AAPL）進軍汽車業的傳聞繼續發酵，繼昨台灣媒體稱蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出後，外電最新報道，蘋果計劃2024年開始生產汽車。

傳蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出 外電：蘋果擬24年開始生產汽車（第二版）

【10︰30】美國民主、共和兩黨就約9000億美元的紓困法案達成共識，眾議院已表決通過，交由參議院表決。

【美國經濟】美紓困法案擾攘多時獲眾議院通過 規模等於GDP 4%、對美國經濟有何影響？

【08︰30】美國商務部將103間中國和俄羅斯企業加入一份新實體清單，稱相關企業與軍方有關聯。

【美國制裁】美國列103中俄團體與軍方連繫 飛行服務隊、長和合資在列（附名單連結）

【08︰00】美國總統當選人拜登周一接種藥廠輝瑞（Pfizer）的新冠疫苗，以增強美國民眾對疫苗的信心。拜登呼籲美國民眾在資源許可情況下，應該接種新冠疫苗。

拜登接種新冠疫苗 呼籲美國民眾接種

道指升37點港股ADR跌22點 原油價格跌逾2%

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12月21日（一）市況

環球市場經歷過山車，雖然英國新冠肺炎變種問題，嚇怕全球股滙市場，不過美國國會將表決9000億美元紓困方案，道指收市倒升，收報30216點，升37點。

美股開市前，道指期貨最多跌795點；美股開市後，道指最大跌幅僅423點，其後V形反彈，倒升37點，高低波幅達548點。標指及納指曾跌2%及1.8%，收市亦僅跌0.4%及0.1%。

收市報 變幅 最低報 最大跌幅 道指 30,216.45 +0.1% 29,755.53 -1.4% 標指 3,694.92 -0.4% 3,636.48 -2.0% 納指 12,742.52 -0.1% 12,525.22 -1.8% 英鎊 1.3436 -0.7% 1.3188 -2.5% 英國股市 6,416.32 -1.7% 6,315.34 -3.3% 法國股市 5,393.34 -2.4% 5,306.58 -4.0% 德國股市 13,246.30 -2.8% 13,060.34 -4.2%

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焦點新聞：

【美國經濟】紓困法案擾攘多時終出台 規模等於4%全年GDP 對美國經濟有何影響？

【紓困方案】美財長：600美元刺激支票 最早可能下周起發放

【Bitcoin】比特幣屢創新高 Elon Musk：有沒有可能將Tesla資產換成比特幣

【美股焦點】NIKE上季多賺12% 大中華區銷售增長強勁 股價漲逾6%

【Tesla】Tesla今晚入標指 分析：不太可能推高指數波動率

即市走勢：

【05︰00】道指收報30216點，升37點，標指收報3694點，跌0.4%，納指收報12742點，跌0.1%。

【02︰05】道指午市拗腰輕微倒升，收復所有失地，暫升8點，報30187點，道指早段曾最多跌423點，低見29755點；納指跌58點或0.5%，報12696點；標指跌24點，報3684點。



【01︰31】道指跌幅收窄至40點，報30138點；標指跌0.72%；納指跌0.64%。

【00︰43】道指跌幅再度收窄至161點。

【23︰46】外媒報道，全球已有40多個國家和地區發布了英國旅行禁令。這些國家包括比利時、加拿大、德國、愛爾蘭、意大利、羅馬尼亞、西班牙、俄羅斯、瑞士和印度等。

【23︰05】道指跌345點

【22︰54】道指跌158點，報30020點；納指跌1%；標指跌1.1%。

【22︰30】美股開市，道指挫310點，報29868點；標指跌1.2%；納指跌1.2%。

【21︰49】道指期貨續跌424點，報29689點。

【20︰52】美股暫時渡過最恐慌時間，跌幅縮至463點。

【19︰23】美股期貨跌幅略為收窄，道指跌554點；標指期貨跌2%；納指期貨跌1.4%。

【19︰20】道指期貨曾跌795點

【19︰10】道指期貨曾跌744點

【18︰41】道指期貨跌558點

【18︰35】道指期貨跌467點

【18︰18】納指期貨瀉1.1%。

【18︰15】道指期貨大跌400點或1.3%，納指期貨跌0.7%。

【16︰20】美滙指數升0.6%，報90.57。

【16︰17】美股期貨普遍向下，道指期貨轉跌56點，報30056點；標指期貨跌2點，報3693點；納指期貨升27點或0.2%，報12740點。

【14︰25】美國食品藥品監督管理局（FDA）日前宣佈，本周內將就輝瑞疫苗過敏事件展開初步調查。

【新冠疫苗】美國FDA就輝瑞疫苗過敏個案展開調查

【12︰44】美股期貨個別發展，道指期貨升10點，報30123點；標指期貨跌4點，報3701點；納指期貨升35點或近0.3%，報12747點。

【11︰00】台灣媒體引述蘋果（美﹕AAPL）電動車供應鏈的其中一間大廠高層人士匿名言論指，Apple Car將於明年9月發表，比外界早前預期的2023年提早兩年。

傳蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出

【07︰40】美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，已就9000億美元刺激法案達成協議。

【紓困方案】麥康奈爾：已就9000億美元刺激法案達成協議

道指上周五跌124點港股ADR跌45點 油價升1.5%

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責任編輯︰梁浩碩