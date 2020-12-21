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【美股期貨】全球股滙異動　道指期貨一度瀉逾700點、納指期貨跌2%（不斷更新）

股市 19:24 2020/12/21

分享：

美股動態不斷更新

英國新冠肺炎變種問題，嚇怕全球股滙市場，歐股普遍跌逾3%，英鎊急插，曾跌2.5%，歐元亦跌0.8%，歐洲及英國股市出現股滙齊跌的走資現象。美元相對造好，升0.8%，報90.74，金價因美元轉強而下跌。

道指期貨大跌逾700點，納指期貨跌2%。環球市場反映恐慌情緒加劇。

  最新報 變幅 最低報 最大跌幅
道指期貨 29,456.00 -2.2% 29,369.00 -2.5%
標指期貨 3,613.25 -2.5% 3,600.75 -2.8%
納指期貨 12,495.25 -1.7% 12,463.50 -2.0%
英鎊 1.3241 -2.1% 1.3188 -2.5%
英國股市 6,346.52 -2.8% 6,315.34 -3.3%
法國股市 5,339.10 -3.4% 5,306.58 -4.0%
德國股市 13,160.93 -3.5% 13,060.34 -4.2%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【Bitcoin】比特幣屢創新高 Elon Musk：有沒有可能將Tesla資產換成比特幣

即市走勢：

【19︰23】美股期貨跌幅略為收窄，道指跌554點；標指期貨跌2%；納指期貨跌1.4%。

【19︰10】道指期貨曾跌744點

【18︰41】道指期貨跌558點

【18︰35】道指期貨跌467點

【18︰18】納指期貨瀉1.1%。

【18︰15】道指期貨大跌400點或1.3%，納指期貨跌0.7%。

【16︰20】美滙指數升0.6%，報90.57。

【16︰17】美股期貨普遍向下，道指期貨轉跌56點，報30056點；標指期貨跌2點，報3693點；納指期貨升27點或0.2%，報12740點。

【14︰25】美國食品藥品監督管理局（FDA）日前宣佈，本周內將就輝瑞疫苗過敏事件展開初步調查。

【新冠疫苗】美國FDA就輝瑞疫苗過敏個案展開調查

【12︰44】美股期貨個別發展，道指期貨升10點，報30123點；標指期貨跌4點，報3701點；納指期貨升35點或近0.3%，報12747點。

【11︰00】台灣媒體引述蘋果（美﹕AAPL）電動車供應鏈的其中一間大廠高層人士匿名言論指，Apple Car將於明年9月發表，比外界早前預期的2023年提早兩年。

傳蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出

【07︰40】美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，已就9000億美元刺激法案達成協議。

【紓困方案】麥康奈爾：已就9000億美元刺激法案達成協議

道指上周五跌124點港股ADR跌45點　油價升1.5%

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責任編輯︰梁浩碩

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