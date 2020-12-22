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【美股市況】外圍股滙波動 道指拗腰微升 納指標指跌幅收窄（不斷更新）

股市 02:05 2020/12/22

分享：

美股動態不斷更新

英國新冠肺炎變種問題，嚇怕全球股滙市場，歐股普遍跌逾3%，英鎊急插，曾跌2.5%，歐元亦跌0.8%，歐洲及英國股市出現股滙齊跌的走資現象。美元相對造好，升0.8%，報90.74，金價因美元轉強而下跌。

道指期貨大跌795點，納指期貨最多跌2% ; 惟美股開市後跌幅急速收窄，其後跌幅再擴大，道指最多跌423點，納指最多跌1.6%。不過，美股低位有承接力，美國國會敲定9000億美元紓困方案利好，道指中段拗腰倒升。

  最新報 變幅 最低報 最大跌幅
道指 29,808.49 -1.2% 29,804.48 -1.2%
標指 3,645.43 -1.7% 3,643.53 -1.8%
納指 12,561.59 -1.5% 12,557.63 -1.6%
英鎊 1.3296 -1.7% 1.3188 -2.5%
英國股市 6,375.25 -2.4% 6,315.34 -3.3%
法國股市 5,352.42 -3.2% 5,306.58 -4.0%
德國股市 13,171.05 -3.4% 13,060.34 -4.2%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【Bitcoin】比特幣屢創新高 Elon Musk：有沒有可能將Tesla資產換成比特幣

【美股焦點】NIKE上季多賺12%　大中華區銷售增長強勁　股價漲逾6%

【Tesla】Tesla今晚入標指　分析：不太可能推高指數波動率

 

即市走勢：

【02︰05】道指午市拗腰輕微倒升，收復所有失地，暫升8點，報30187點，道指早段曾最多跌423點，低見29755點；納指跌58點或0.5%，報12696點；標指跌24點，報3684點。


【01︰31】道指跌幅收窄至40點，報30138點；標指跌0.72%；納指跌0.64%。

【00︰43】道指跌幅再度收窄至161點。

【23︰46】外媒報道，全球已有40多個國家和地區發布了英國旅行禁令。這些國家包括比利時、加拿大、德國、愛爾蘭、意大利、羅馬尼亞、西班牙、俄羅斯、瑞士和印度等。

【23︰05】道指跌345點

【22︰54】道指跌158點，報30020點；納指跌1%；標指跌1.1%。

【22︰30】美股開市，道指挫310點，報29868點；標指跌1.2%；納指跌1.2%。

【21︰49】道指期貨續跌424點，報29689點。

【20︰52】美股暫時渡過最恐慌時間，跌幅縮至463點。

【19︰23】美股期貨跌幅略為收窄，道指跌554點；標指期貨跌2%；納指期貨跌1.4%。

【19︰20】道指期貨曾跌795點

【19︰10】道指期貨曾跌744點

【18︰41】道指期貨跌558點

【18︰35】道指期貨跌467點

【18︰18】納指期貨瀉1.1%。

【18︰15】道指期貨大跌400點或1.3%，納指期貨跌0.7%。

【16︰20】美滙指數升0.6%，報90.57。

【16︰17】美股期貨普遍向下，道指期貨轉跌56點，報30056點；標指期貨跌2點，報3693點；納指期貨升27點或0.2%，報12740點。

【14︰25】美國食品藥品監督管理局（FDA）日前宣佈，本周內將就輝瑞疫苗過敏事件展開初步調查。

【新冠疫苗】美國FDA就輝瑞疫苗過敏個案展開調查

【12︰44】美股期貨個別發展，道指期貨升10點，報30123點；標指期貨跌4點，報3701點；納指期貨升35點或近0.3%，報12747點。

【11︰00】台灣媒體引述蘋果（美﹕AAPL）電動車供應鏈的其中一間大廠高層人士匿名言論指，Apple Car將於明年9月發表，比外界早前預期的2023年提早兩年。

傳蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出

【07︰40】美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，已就9000億美元刺激法案達成協議。

【紓困方案】麥康奈爾：已就9000億美元刺激法案達成協議

道指上周五跌124點港股ADR跌45點　油價升1.5%

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責任編輯︰梁浩碩

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