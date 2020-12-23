【美股市況】國會通過紓困法案　道指跌180點　納指挫0.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚如坐過山車，歐洲驚現新冠病毒變種危機，惟美國總統特朗普已簽署臨時撥款，防止美國政府停擺，周二美股開市前期貨表現靠穩。美國公布第三季度GDP終值，按季增幅33.1%上修至33.4%；第三季PCE物價指數按季升3.7%，與初值相同。稍後亦將公布12月諮商會消費者信心指數、11月成屋銷售等數據。

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即市走勢︰

【00︰43】美股全綫跌，道指跌181點；標指挫0.46%；納指跌0.36%。

【23︰50】道指跌119點，納指升0.4%。

【22︰59】道指挫148點，納指升0.76%；標指跌0.04%。

【22︰30】美股開市，道指跌28點；納指跌0.1%；標指升0.02%。

【21︰31】美國第三季GDP按季增長終值上調至33.4%，初值為33.1%。

【21︰30】特朗普正式簽署紓困法案。

【20︰43】美股期貨靠穩，道期升13點；納指期貨升0.56%。

【20︰03】英鎊兌美元快速拉升近30點，目前報1.3428。

【19︰32】道指期貨跌2點；納指期貨升0.4%；標指期貨升0.17%。

【18︰37】美股期貨個別發展，道指期貨跌54點；標指升0.01%；納指升0.33%。

【17︰03】蘋果（美︰AAPL）盤前升2%，此前有消息指蘋果計劃最早2024年實現電動車生產。

【16︰15】道指期貨跌79點，報30034點；標指期貨跌6點，報3679點；納指期貨升16點或0.1%，報12699點。

【12︰50】美國參眾議院皆通過紓困法案，待總統特朗普簽署後便告生效。

【12︰09】道指期貨跌78點，報30035點；標指期貨跌5點，報3679點；納指期貨升25點或0.2%，報12709點。

【11︰00】蘋果（美﹕AAPL）進軍汽車業的傳聞繼續發酵，繼昨台灣媒體稱蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出後，外電最新報道，蘋果計劃2024年開始生產汽車。

傳蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出 外電：蘋果擬24年開始生產汽車（第二版）

【10︰30】美國民主、共和兩黨就約9000億美元的紓困法案達成共識，眾議院已表決通過，交由參議院表決。

【美國經濟】美紓困法案擾攘多時獲眾議院通過 規模等於GDP 4%、對美國經濟有何影響？

【08︰30】美國商務部將103間中國和俄羅斯企業加入一份新實體清單，稱相關企業與軍方有關聯。

【美國制裁】美國列103中俄團體與軍方連繫 飛行服務隊、長和合資在列（附名單連結）

【08︰00】美國總統當選人拜登周一接種藥廠輝瑞（Pfizer）的新冠疫苗，以增強美國民眾對疫苗的信心。拜登呼籲美國民眾在資源許可情況下，應該接種新冠疫苗。

拜登接種新冠疫苗 呼籲美國民眾接種

道指升37點港股ADR跌22點 原油價格跌逾2%

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12月21日（一）市況

環球市場經歷過山車，雖然英國新冠肺炎變種問題，嚇怕全球股滙市場，不過美國國會將表決9000億美元紓困方案，道指收市倒升，收報30216點，升37點。

美股開市前，道指期貨最多跌795點；美股開市後，道指最大跌幅僅423點，其後V形反彈，倒升37點，高低波幅達548點。標指及納指曾跌2%及1.8%，收市亦僅跌0.4%及0.1%。

收市報 變幅 最低報 最大跌幅 道指 30,216.45 +0.1% 29,755.53 -1.4% 標指 3,694.92 -0.4% 3,636.48 -2.0% 納指 12,742.52 -0.1% 12,525.22 -1.8% 英鎊 1.3436 -0.7% 1.3188 -2.5% 英國股市 6,416.32 -1.7% 6,315.34 -3.3% 法國股市 5,393.34 -2.4% 5,306.58 -4.0% 德國股市 13,246.30 -2.8% 13,060.34 -4.2%

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即市走勢：

【05︰00】道指收報30216點，升37點，標指收報3694點，跌0.4%，納指收報12742點，跌0.1%。

【02︰05】道指午市拗腰輕微倒升，收復所有失地，暫升8點，報30187點，道指早段曾最多跌423點，低見29755點；納指跌58點或0.5%，報12696點；標指跌24點，報3684點。



【01︰31】道指跌幅收窄至40點，報30138點；標指跌0.72%；納指跌0.64%。

【00︰43】道指跌幅再度收窄至161點。

【23︰46】外媒報道，全球已有40多個國家和地區發布了英國旅行禁令。這些國家包括比利時、加拿大、德國、愛爾蘭、意大利、羅馬尼亞、西班牙、俄羅斯、瑞士和印度等。

【23︰05】道指跌345點

【22︰54】道指跌158點，報30020點；納指跌1%；標指跌1.1%。

【22︰30】美股開市，道指挫310點，報29868點；標指跌1.2%；納指跌1.2%。

【21︰49】道指期貨續跌424點，報29689點。

【20︰52】美股暫時渡過最恐慌時間，跌幅縮至463點。

【19︰23】美股期貨跌幅略為收窄，道指跌554點；標指期貨跌2%；納指期貨跌1.4%。

【19︰20】道指期貨曾跌795點

【19︰10】道指期貨曾跌744點

【18︰41】道指期貨跌558點

【18︰35】道指期貨跌467點

【18︰18】納指期貨瀉1.1%。

【18︰15】道指期貨大跌400點或1.3%，納指期貨跌0.7%。

【16︰20】美滙指數升0.6%，報90.57。

【16︰17】美股期貨普遍向下，道指期貨轉跌56點，報30056點；標指期貨跌2點，報3693點；納指期貨升27點或0.2%，報12740點。

【14︰25】美國食品藥品監督管理局（FDA）日前宣佈，本周內將就輝瑞疫苗過敏事件展開初步調查。

【新冠疫苗】美國FDA就輝瑞疫苗過敏個案展開調查

【12︰44】美股期貨個別發展，道指期貨升10點，報30123點；標指期貨跌4點，報3701點；納指期貨升35點或近0.3%，報12747點。

【11︰00】台灣媒體引述蘋果（美﹕AAPL）電動車供應鏈的其中一間大廠高層人士匿名言論指，Apple Car將於明年9月發表，比外界早前預期的2023年提早兩年。

傳蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出

【07︰40】美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，已就9000億美元刺激法案達成協議。

【紓困方案】麥康奈爾：已就9000億美元刺激法案達成協議

道指上周五跌124點港股ADR跌45點 油價升1.5%

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責任編輯︰梁浩碩