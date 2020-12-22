兩種策略釋放備用信貸額度 把握市場各種機遇

2020年是艱難的一年，不論是經營環境抑或投資市場，在疫情衝擊下也經歷了各種風浪。但有危就會有機，只是這些機會往往一閃即逝，要把握就要早作準備。財富融資服務提供的信貸額度，有助隨時提升資金的靈活性和彈性，讓你把握時機，瞄準出擊，爭取回報。

面對環球局勢與經濟狀況的不確定性，環球股市今年的走勢也異常波動，而預期波動市況仍會維持一段長時間。為了應對不穩定市況，投資者在部署長線投資策略時，其投資組合也會傾向由流動性相對較低的資產組成，例如定期存款、債券或以收息為主的股票。

利用「滙財組合貸款」提取額外資金

不過，每個人都在不同時候有不同目標，例如在現時經營成本較低的環境下，如果想創業或拓展業務，卻發現資金早已鎖定在流動性相對較低的資產類別，一時間未必籌集到資金展開新計劃，就會錯失發展良機。這個時候，通過滙豐尚玉尊享的「滙財組合貸款」（Wealth Portfolio Lending），投資者就不必出售任何投資組合內的資產，亦可以獲得額外的資金以把握另一個發展機會。

「滙財組合貸款」服務可讓客戶靈活地利用資產組合上的可抵押資產，包括定期存款、債券、存款證、香港上市股票及單位信託基金等作抵押品，提升備用流動資金，信貸額度更可高達4,000萬港元。客戶更可以享用優惠的貸款利率，而且在提取資金前並不會收取任何費用或利息。除了把握發展良機，客戶更可善用這筆額外資金實現各種個人計劃，如海外升學、外地置業等。

每個人的資產組合和需要當然有所不同，客戶可以聯絡專屬的滙豐尚玉客戶總監，了解最適合自己的財富融資方案，以及獲取專業的風險管理諮詢服務，盡享靈活投資的無限機遇。

了解更多「滙財組合貸款」服務，可瀏覽：https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/jade/wealth/wealth-portfolio-lending/



投資融資服務爭取更高潛在回報

除了「滙財組合貸款」之外，滙豐尚玉的「單位信託基金投資融資」(Unit Trusts Investment Financing) 是另一種幫助投資者把握市場機遇的服務。投資者可通過其槓桿作用即時提升單位信託基金購買力，捉緊市場機會，以實現擴大收益率，爭取更高潛在回報的目標。客戶在成功開立投資融資帳戶後，就毋須再額外批核而隨時可動用貸款額度，並獲享最優惠的貸款利率。

「單位信託基金投資融資」是使用槓桿投資的服務，客戶要留意市場的利率變化及自身的資金流狀況，以確保有足夠能力償還貸款。融資能增加投資的潛在回報，風險亦會隨之上升，包括孖展相關的風險、使用槓桿的風險、利率風險、流動性風險及貨幣風險，客戶須符合相應申請資格及要求。專屬滙豐尚玉客戶總監會時刻提供最新資訊，配合建議及風險管理諮詢，讓客戶能夠得悉當前的風險狀況，例如在客戶的淨孖展比率下跌至某個比率時，便會收到差額通知及補倉通知，以幫助客戶管理風險，順利實踐擬定的目標及計劃。

了解更多「單位信託基金投資融資」服務，可瀏覽：https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/jade/wealth/investment-financing/



上述服務受條款及細則約束。投資涉及風險。單位信託基金乃投資產品而部分可能涉及金融衍生工具，並不相等於定期存款。

「滙財組合貸款」及「單位信託基金投資融資」僅為個別例子以作參考，閣下若決定將任何貸款金額用於再投資，則將面臨更高風險和更大潛在損失。所提供資料並不構成亦不應詮釋為應就此使用任何投資或貸款產品的招攬或建議 。

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（資料由客戶提供）