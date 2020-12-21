【宅經濟】SHOPLINE推Facebook商業擴充套件　助中小企進軍社交媒體電商市場

▲ SHOPLINE今天宣布，推出Facebook商業擴充套件

宅經濟抬頭，愈來愈多人使用網上平台購物。SHOPLINE今天宣布，推出Facebook商業擴充套件，支援超過25萬個SHOPLINE店家，快速開設Facebook Shops及Instagram購物功能，協助店家進軍社交媒體電商市場。

Facebook Shops是Facebook於今年5月推出全新功能，店家可自由揀選與品牌風格相近的介面。同時可連接旗下Messenger及WhatsApp等通訊程式，讓中小企可即時與客戶聯繫，幫助在疫情期間持續經營。SHOPLINE今次提供「商業擴充套件」，還同步後台商品、存貨及營運數據等資料。

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SHOPLINE還加強Facebook商品目錄方面的資訊串接。店家可同步整合數據資訊，包括目標人群的性別和年齡、品牌及商品資訊、Google產品目錄及Facebook產品目錄。

直播帶貨谷銷情

近年不少人開直播宣傳產品，刺激銷情。SHOPLINE今年亦推出SHOPLINE LIVE「直播＋購物」功能，讓店家可以在與觀眾互動和銷售。消費者可以在觀看直播期間直接購物，而SHOPLINE LIVE亦能與Facebook LIVE同步，統一於SHOPLINE網店後台操作及管理。

同時，開發了聊天機械人、資訊整合中心等功能，讓店家整理不同平台的顧客訊息，迅速回覆並推薦合適商品，也可於顧客的訂單有更新時自動通知顧客。店家亦可以預先設定決策樹，自動化引導顧客完成整個轉換流程。

責任編輯：馬意文

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