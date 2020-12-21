【英國疫情】歐盟專家：疫苗仍對變種病毒有效 無證據指更致命

英國英格蘭地區近日出現變種新冠病毒，傳染力高，導致英國新冠肺炎疫情失控。歐盟一眾專家於周日就英國出現變種新冠病毒進行討論。德國衞生部長施潘（Jens Spahn）引述專家意見時指，未有證據顯示變種病毒會造成新冠疫苗失效，強調現時的新冠疫苗仍然對變異後的病毒產生作用。

不止英國有變種 世衛：另有3國亦出現 【下一頁】

法國政府亦贊成歐盟專家的看法，同樣認為沒有證據反映，變異後的新冠病毒會更具致命性、或導致新冠疫苗失效。

此外，施潘亦特別提到輝瑞（Pfizer）疫苗，英國及美國已先後於本月起為國民接種輝瑞疫苗，料短期可被歐盟藥品管理局（European Medicines Agency ）批准使用。

歐洲多國向英國發入境禁令 憂變種病毒傳入 【下一頁】

英國首相約翰遜於上周六稱，英國的新冠病毒變種後傳播力高70%，並公布翌日起倫敦及英格蘭南部將實施新的4級防控措施。

世衛（WHO）於丹麥發現9宗由變種新冠病毒引起的病例、愛爾蘭及澳洲分別各錄1宗。意大利政府同日表示，有1名從英國入境的乘客體內亦發現變種病毒株。歐洲最少有9個國家已向英國發出入境禁令。

責任編輯：郭麗明