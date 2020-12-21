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【新冠疫苗】歐美疫苗非常搶手　其他國家僅可用中俄疫苗

科技 12:36 2020/12/21

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美國輝瑞（Pfizer）和Moderna疫苗最受關注，但批量不足供應全球，歐美以外國家或需要購買中俄疫苗，但其質量則受專家質疑。

新冠肺炎疫情持續，雖然第一批疫苗已經研發成功，並開放某些國家使用，當中以美國輝瑞（Pfizer）和Moderna疫苗最受關注，但批量不足供應全球，歐美以外國家或需要購買中俄疫苗，但其質量則受專家質疑。

根據外媒《華盛頓郵報》報導，雖然外界對中國和俄羅斯的疫苗持懷疑態度，但越來越多國家仍渴望與兩國合作，以減緩致命病毒的傳播。原因是輝瑞和Moderna疫苗的初期供應量稀少，已被富裕國家搶購一空，G20等組織雖然承諾確保全球公平分配疫苗，但目前進展緩慢，尚無法多邊模式達成一致意見。

＞＞＞【BNO移民】英國新冠病毒變種　往來香港與英國的航班會否停飛？

＞＞＞Uber將為美國接種新冠肺炎疫苗人士　提供免費乘車服務

上週阿拉伯聯合大公國就宣佈，將使用中國國藥集團（Sinopharm）生產的新冠疫苗，聲稱疫苗效力達86%，但尚未公佈第三階段臨床實驗數據。巴林也隨即跟進核准。此外，巴西第一大城聖保羅亦計劃採用中國科興生物（Sinovac Biotech）研發生產的疫苗，並有意實施強制性的疫苗接種計劃。

唯並非所有國家都希望採購中國和俄羅斯疫苗。柬埔寨總理洪森（Hun Sen）日前表示，沒有訂購中國科興生物的新冠疫苗，因為尚未獲得國際機構認證。他強調：「柬埔寨不是垃圾桶……也不是進行疫苗試驗的地方。」

今年8月，俄羅斯率先註冊全球首款新冠疫苗「Sputnik V」，進度領先各國，並在10月中旬宣佈，已核准第二款疫苗「EpiVacCorona」監管許可。然兩款疫苗在缺乏大規模人體試驗的情況下就搶先註冊，安全性頗受專家質疑。

＞＞＞【疫情第四波】一田百貨沙田店即日起復業　員工須每隔14天進行快速檢測

責任編輯：李彥煒

移民 疫情 採購 G20 聖保羅 巴西 巴林 柬埔寨 沙田 俄羅斯

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