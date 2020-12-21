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【每人一個頭獎夢】澳洲20歲大學生中Powerball獲1.7億獎金 即宣布「提早退休」不再工作

環球政經 12:35 2020/12/21

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香港有六合彩，澳洲有Powerball，都是買號碼中獎遊戲。上周四澳洲新一期Powerball開彩結果，2000萬澳元（約1.7億港元）由一名20歲大學生中頭獎。中頭獎大學生未有透露姓名，只透露住在布里斯本近郊小鎮MacGregor。

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【網民熱話】90歲婆婆巴士上忘戴口罩 好心人送口罩 網民大讚「有愛」【下一頁

這位幸運兒表示中獎後他即時「退休」，以後不再去工作，而是全副精神放在自己所愛的人身上，「大部份人大半生都要營役工作，但我將會把我的家庭及朋友放首位，我會去幫助他們，讓他們驚喜去渡過艱辛的一年。」

他表示同時會做慈善工作，該幸運兒表示當他得知自己中頭獎，他第一時間打電話給屋企人，但可惜當時深夜，並無人接聽。他又表示每次買Powerball落空，他依然相信自己會是下一個幸運兒。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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