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【英國疫情】英國聖誕食物恐短缺 約翰遜開會應對多國禁令

環球社會熱點 12:17 2020/12/21

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英國疫情肆虐，當地英格蘭地區出現變種新冠病毒，導致英國近日新冠肺炎確診數字持續攀升。為防止變種新冠病毒傳播，法國等多國宣布禁止所有英國貨運及航班入境。有貨運公司恐怕回不了本國，都不願運貨到英國，恐令英國聖誕食物短缺。英國首相約翰遜將主持緊急會議，應對事件。

約翰遜（Boris Johnson）周六宣布，英國受傳染性極強的變種新冠病毒影響。法國、德國、意大利、荷蘭、比利時、奧地利等，都宣布對英國的旅遊限制。

英國單日確診創新高 衛生大臣：變種病毒已失控 【下一頁】

英國《天空新聞》報道指，英國政府極憂慮食物供應、甚至是疫苗的運送都受到打擊，因為法國貨運公司如果不能返回法國，就不會前往英國。

法國周日凌晨起，已暫停英國所有海陸空的運輸工具進入境內，並宣布將實施最少48小時。

歐洲多國向英國發入境禁令 憂變種病毒傳入 【下一頁】

《天空新聞》引述消息指，政府正在擔心超市的食物可以支撐多少日。民眾正憂慮，如果港口關閉不止兩天，某些食物將在短短幾周內耗盡。

英國政府發言人指，約翰遜將召開緊急應變小組（Cobra）會議，討論多國實際入境禁令的情況，並會再舉行多個會議，以確保制定有力的計劃。

責任編輯：林嘉莉

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