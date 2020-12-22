【半新股】泡泡瑪特未升完、半日升5%　小型家電股Vesync發力升近一成

▲ 泡泡瑪特再創上市新高，「盲盒」變千億市值。

憑Molly「盲盒」扭蛋玩具起家，半新股泡泡瑪特 （09992） 股價本周再創新高，繼周一大升14%後，泡泡瑪特今早股價再曾升一成，高見96.45元，中午收報92.15元，升約5%。另一半新股、小型家電股Vesync （02148） 今早股價也見突破，中午收報12.2元，升7.6%，成交3.79億，Vesync招股時獲逾35萬人認購、一手中籤率僅15%。

泡泡瑪特在12月11日首日掛牌，當天開市報77.1元，較招股價38.5元大升101%，最終收市報69元。以即市最新價計，泡泡瑪特累升1.4倍，市值達1317億元。

泡泡瑪特9992靠「盲盒」在內地淘金 認購前先看這個「中國迪士尼」夢，可見【下一頁】

泡泡瑪特為中國最大的潮流玩具公司，主要依靠IP作為旗下收入。該公司的玩具以盲盒產品形式推出，消費者在購買前，並不會知道自己所買的是哪一款玩具，公司亦會隨機加入限量隱藏版玩具，吸引年輕消費者持續購買。

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編輯﹕賴奕羚