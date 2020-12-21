【半新股】泡泡瑪特今升近14%、市值破千億　上市至今累升一倍

▲ 泡泡瑪特再創上市新高，「盲盒」變千億市值。

憑Molly「盲盒」扭蛋玩具起家，半新股泡泡瑪特 （09992） 今早股價再創歷史新高，早段曾升逾10%創下歷史新高，高見86.5元。泡泡瑪特中午收市報85.2元，升10.6%，泡泡瑪特收市報87.8元，升14%，成交近9億，市值達1230億元。

泡泡瑪特在12月11日首日掛牌，當天開市報77.1元，較招股價38.5元大升101%，最終收市報69元。

泡泡瑪特為中國最大的潮流玩具公司，主要依靠IP作為旗下收入。該公司的玩具以盲盒產品形式推出，消費者在購買前，並不會知道自己所買的是哪一款玩具，公司亦會隨機加入限量隱藏版玩具，吸引年輕消費者持續購買。

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編輯﹕賴奕羚