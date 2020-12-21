【阿里巴巴9988】傳馬雲曾嘗試以交出部分業務 換取螞蟻成功上市

阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團原定於11月初A、H股同步上市，及後卻突然宣布暫緩上市。近日外媒引述消息人士指，阿里巴巴創辦人馬雲在11月被約談時，曾經提出將部分業務交予政府，以換取螞蟻成功上市，但卻未有成功。阿里現跌1.2%，報252.6元，成交17.3億元。

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消息人士指，馬雲當時稱若國家需要，可以使用螞蟻的任何平台。螞蟻發言人回應指，因會議內容保密，故無法確認11月2日舉行的監管機構會議的細節。報道指，對於如何處理螞蟻尚未有定案，或會要求螞蟻加大資本，而國有銀行或其他國有投資者可能會入股螞蟻作資金填補。

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早前，有外媒引述消息人士稱是國家主席習近平下令監管機構調查螞蟻集團的風險，並叫停其上市程序。

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