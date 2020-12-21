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【BNO移民】英國新冠病毒變種　往來香港與英國的航班會否停飛？

商業 11:55 2020/12/21

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港府關注英國抵港的航班，根據旅遊訂購平台Expedia顯示，現時仍能乘坐卡塔爾航空及阿聯酋航空由英國抵港。（卡塔爾及阿聯酋航空facebook圖片）

英國新冠肺炎病毒變種，港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，英國新病毒的感染數字急升，本港至今有1900宗輸入個案，22%均來自英國，應該要停飛往來香港與英國的航班。究竟現時往返兩地的航班狀況如何？港府會否按專家意見而暫停相關航班？

【BNO移民】11個月內錄3萬份BNO寄件　Spaceship加推「移民搬家」空運服務

【BNO移民】英國裁員人數創歷史新高　37萬人飯碗不保

政務司司長張建宗今早於立法會財委會上透露，政府十分關注英國的情況，很快會公布如何處理英國抵港的航班。而部分航空公司，如英國航空早於本月8日由倫敦飛抵香港的航班有4名乘客確診染疫，衞生署已引用防疫規例，禁止英國航空營運的客機在12月12日至25日期間，從英國倫敦着陸香港。

根據旅遊訂購平台Expedia顯示，現時仍能乘坐卡塔爾航空及阿聯酋航空由英國抵港。以12月22日至12月27日為例，卡塔爾航空經多哈往來香港與英國，價錢由8,392元起，已包括稅項及附加費；阿聯酋航空經杜拜往來香港與英國，價錢由8,806元起，已包括稅項及附加費。

卡塔爾航空經多哈往來香港與英國，價錢由8,392元起。（Expedia網站截圖）

【BNO 移民】經多哈飛英國免檢疫　卡塔爾航空推倫敦曼徹斯特愛丁堡機票優惠　單程2,400元起

責任編輯：朱悅瀅

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