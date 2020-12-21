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【美國大選】Twitter在特朗普帖文加上新標籤　強調拜登當選美國總統

科技 11:28 2020/12/21

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為了追隨主流媒體的步伐，社交媒體Twitter屢屢對特朗普作出限制，最近又再為其帖文加上新警告標籤，標註拜登已勝出總統大選。

美國大選爭議不斷，社交平台亦充斥各方說法。為了追隨主流媒體的步伐，社交媒體Twitter屢屢對特朗普作出限制，最近又再為其帖文加上新警告標籤，標註拜登已勝出總統大選。

【社交平台審查】Twitter「錯手」對特朗普帳戶設限　曾禁用戶轉貼Trump選舉爭議推文

【美國大選】YouTube下架選舉舞弊指控內容　指已有足夠州份確認拜登當選

根據早前Twitter的標註，其標示大多是表示「內容可能沒有事實根據」；或是指出「不同消息來源對選舉結果都有不同的解釋」等字句。不過，自選舉投票結束後，Twitter就直接將標註改為「拜登已經勝選美國總統」。對此，Twitter表示，其現有標籤的所有更新，都是旨在反映最新消息。

自選舉投票結束後，Twitter就直接將標註改為「拜登已經勝選美國總統」。

此外，Facebook亦有維持同樣的標註方式，而且還根據「獨立查證機構」，將認爲是假新聞的內容移除或者加上警告。此舉惹來不少爭議，外界有指Facebook和Twitter的措施明顯是在控制輿論，不過Facebook就表示，保守派的言論內容實際上是比民主派較為熱門，而他們的算法亦沒有偏袒任何一方。

【美國大選】懶理特朗普未認輸　Twitter宣布總統官方帳號移交如期進行

責任編輯：施雯雯

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