【美國大選】Twitter在特朗普帖文加上新標籤　強調拜登當選美國總統

▲ 為了追隨主流媒體的步伐，社交媒體Twitter屢屢對特朗普作出限制，最近又再為其帖文加上新警告標籤，標註拜登已勝出總統大選。

美國大選爭議不斷，社交平台亦充斥各方說法。為了追隨主流媒體的步伐，社交媒體Twitter屢屢對特朗普作出限制，最近又再為其帖文加上新警告標籤，標註拜登已勝出總統大選。

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根據早前Twitter的標註，其標示大多是表示「內容可能沒有事實根據」；或是指出「不同消息來源對選舉結果都有不同的解釋」等字句。不過，自選舉投票結束後，Twitter就直接將標註改為「拜登已經勝選美國總統」。對此，Twitter表示，其現有標籤的所有更新，都是旨在反映最新消息。

▲ 自選舉投票結束後，Twitter就直接將標註改為「拜登已經勝選美國總統」。

此外，Facebook亦有維持同樣的標註方式，而且還根據「獨立查證機構」，將認爲是假新聞的內容移除或者加上警告。此舉惹來不少爭議，外界有指Facebook和Twitter的措施明顯是在控制輿論，不過Facebook就表示，保守派的言論內容實際上是比民主派較為熱門，而他們的算法亦沒有偏袒任何一方。

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責任編輯：施雯雯