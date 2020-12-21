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【英國疫情】歐洲多國向英國發入境禁令 憂變種病毒傳入

環球社會熱點 12:38 2020/12/21

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英國新冠肺炎疫情肆虐，當地英格蘭地區的新冠病毒出現變種，導致英國近日新冠肺炎確診數字持續攀升。意大利周日已出現與英國變種新冠病毒有關的首宗病例。為防止變種新冠病毒傳播，歐洲最少9個國家，包括德國、法國及意大利等，已對英國實施入境禁令，限制英國航班及旅客入境。

英國新冠病毒變種傳播力飆70% 會否更致命？有咩病徵？ 【下一頁】

英國單日確診創新高 衛生大臣：變種病毒已失控 【下一頁】

由周日開始，英國倫敦及英格蘭東南部地區已實行第4級防疫措施，歐洲目前已有9個國家，已提高對英國航班及旅客的入境限制。

意大利：周日已出現與英國變種新冠病毒有關的首宗病例，當地衛生部決定即日暫停所有英國航班入境，直至明年1月6日為止。

德國：除運輸貨機外，周日凌晨起一律禁止所有由英國起飛的航班入境。德國衞生部長施潘（Jens Spahn）強調，德國目前尚未發現來自英國變種病毒引起的病例。

法國：凌晨起已暫停英國所有海陸空的運輸工具進入境內，並實施最少48小時。營運英法海底隧道的歐洲隧道公司（Eurotunnel）表示，預訂了周一車票所有乘客可獲退款。

英國病毒變種傳播力高70% 倫敦封城前民眾趕住走 【下一頁】

愛爾蘭：凌晨起48小時內，限制英國英格蘭、威爾斯及蘇格蘭地區的航班及渡輪入境，但貨運渡輪並不受限。

奧地利：無限期禁止英國航班入境，直至另行安排。

保加利亞：於同日凌晨暫停英國航班入境直至1月31日。

土耳其瑞士：短期內禁止英國航班入境。

比利時：凌晨起禁止所有英國航班及火車入境最少24小時，屬暫時性預防措施。

責任編輯：郭麗明

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