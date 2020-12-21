▲ 【英國疫情】多國禁英國入境 憂變種病毒傳入（附名單）

英國新冠肺炎疫情肆虐，當地英格蘭地區的新冠病毒出現變種，導致英國近日新冠肺炎確診數字持續攀升。意大利周日已出現與英國變種新冠病毒有關的首宗病例。為防止變種新冠病毒傳播，多個國家包括德國、法國及意大利等，已對英國實施入境禁令，限制英國航班及旅客入境。

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意大利：周日已出現與英國變種新冠病毒有關的首宗病例，當地衛生部決定周日暫停所有英國航班入境，直至明年1月6日為止。

德國：除運輸貨機外，周日凌晨起一律禁止所有由英國起飛的航班入境。德國衞生部長施潘（Jens Spahn）強調，德國目前尚未發現來自英國變種病毒引起的病例。

法國：凌晨起已暫停英國所有海陸空的運輸工具進入境內，並實施最少48小時。營運英法海底隧道的歐洲隧道公司（Eurotunnel）表示，預訂了周一車票所有乘客可獲退款。

葡萄牙：只有葡萄牙公民才能從英國入境，並且每位入境人士都必須出示陰性測試證明。

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愛爾蘭：凌晨起48小時內，限制英國英格蘭、威爾斯及蘇格蘭地區的航班及渡輪入境，但貨運渡輪並不受限。

奧地利：無限期禁止英國航班入境，直至另行安排。

保加利亞：周日凌晨暫停英國航班入境直至1月31日。

土耳其、瑞士：短期內禁止英國航班入境。

比利時：周日凌晨起禁止所有英國航班及火車入境最少24小時，屬暫時性預防措施。

荷蘭：已禁止所有英國航班入境，直至1月1日。

土耳其：土耳其禁止從英國，丹麥和荷蘭出發的航班抵達當地。

加拿大：周日凌晨起禁止從英國入境，為時72小時。

沙特阿拉伯：已暫停所有國際航班飛往當地，為期一周。

以色列：禁止所有從英國飛來的非以色列公民入境，包括那些通過英國過境的人士。而從英國入境的以色列公民，必須在指定的旅館隔離兩周。

責任編輯：郭麗明