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【新冠病毒】不止英國有變種 世衛：另有3國亦出現

環球社會熱點 11:21 2020/12/21

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英國英格蘭地區發現新冠病毒變種，新冠病毒變種後傳播力高70%，相信是英格蘭東南部近期疫情迅速擴散原因之一。世界衛生組織（WHO）表示，正與英國了解事件。另外，世衛表示，除了英國，亦有3國發現新冠病毒變種個案。

WHO指，在英國以外，丹麥通報出現9宗與新變種病毒株有關的確診個案，荷蘭、澳洲出現各一宗。WHO表示，正在與英國了解事件。

英國單日確診創新高 衛生大臣：變種病毒已失控 【下一頁】

WHO指，英國正與其分享新變種病毒株的研究資訊，隨著世衛對新變種病毒株的特徵有更多地了解，之後會對外公布有關新資訊。

英國廣播公司報道指，荷蘭日前對在其採集的樣本進行的測試，發現出現與英國同樣的新變種病毒株。荷蘭政府表示，會在未來幾天內與歐盟其他成員國合作，尋求進一步減少，從英國傳入新變種病毒株的風險的範圍。

新冠病毒變種傳播力飆70% 會否更致命？有咩病徵？ 【下一頁】

另外，BBC報道指，意大利周日亦出現與英國變種新冠病毒有關的首宗病例。

變種新冠病毒的名為「VUI202012/01」，英國公共衛生部門（PHE）在今年12月發現此病毒。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，早期分析顯示，新病毒株可以使繁殖率提高0.4或以上，並且比舊病毒株傳播力多達70%。

病毒變種傳播力高70% 倫敦封城前民眾趕住走 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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