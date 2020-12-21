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【中芯國際】中金料中芯先進工藝發展受影響 成熟工藝業務影響長期可控

股樓投資 11:02 2020/12/21

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美國商務部把中芯國際 （00981） 及相關企業列入實體清單，中金發表報告指，根據以往的經驗，原則上任何美國技術成份超過25%的半導體設備、材料及軟件等，與中芯交易時均需先得到美國商務部的批准，而美國商務部更特別點明禁止向中芯國際出口專門用於10nm及以下先進工藝的設備等。

中金認為，中芯先進工藝的發展將面對挑戰，日常生產的影響仍然有待觀察。目前中芯國際在14nm及以下的研發及生產，都由子公司中芯南方負責，後者在商務部的禁令下面對較大挑戰。不過，成熟工藝的影響短期內或有衝擊，但長遠而言可控。

另外，中金指中芯於去年以收入計已成為全球第五大代工廠，當公司被列入實體清單後，下游客戶可能需要重新驗證設備及原材料，短期內對整個行業的供應鏈影響仍然有待觀望。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

晶片 香港股票 美國 中芯國際（00981）

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