【港股追蹤】美同業上周三急升　美銀再予兩股「買入」評級　福萊特急升一成信義光能破頂

美國上周五多隻風電太陽能股熱炒，光伏組件商晶科大升10.1%；Maxeon抽升9.1%；阿特斯飆8.8%；Invesco太陽能ETF(TAN)揚3.2%；風電股金風對手西門子歌美颯(Siemens Gamesa)揚4.4%；葉片生產商TPI Composite抽升8.4%，帶動今日港股相關板塊亦顯著造好。

美銀美林今日亦發表研究報告指，國家諮詢文件透露，將放寬太陽能玻璃產能的審批，主因未來持續的光電產能和供應風險。該行與多間玻璃供應商討論後，發現監管機構目前只會批准具先進科技、排放和能源效益符標準的產能，該行預料福萊特玻璃(06865) 及信義玻璃(00868) 均較有機會取得批准。

該行又指，信義玻璃於12月17日公布發行3億股股份，籌集39億元以增加太陽能玻璃產能；福萊特則計劃發行25億元人民幣A股。兩公司在籌集資金後，負債比率分別為21.7%及20.8%。而福萊特在越南廠房第一條生產綫將於12月17日啟動，而第二條則會於明年首季，未來亦會繼續在國內增產，而信義亦會在國內增產，符合全球太陽能玻璃需求，對兩公司予「買入」評級，信義玻璃目標價為17.6元，福萊特則為30元。