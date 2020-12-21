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【防疫收緊】香港午夜起禁英國載客航班抵港　港大推算：新病毒傳播力增75%

Hot Talk 16:41 2020/12/21

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港府傳最快午夜起禁飛英國航班

英國出現新冠病毒變種，倫敦及英格蘭南部「封城」，多個歐洲國家部署禁止英國航班抵國。食衛局局長陳肇始舉行記者會，交代最新防疫安排，確認香港將在周二（22日）午夜起禁止英國載客航班抵港，所有14日內曾在英國停留2小時的旅客不得登上往香港客機，並延長近14日由英國抵港人士的檢疫期，實際由14日加長至21天。國泰航空 （00293） 股價午後跌幅擴大，全日收報7.17元，跌3.1%，成交7730萬元。

陳肇始同時宣布，2人限聚令、晚市禁堂食等社交距離措施會延長14日至明年1月6日。港大醫學院院長梁卓偉指，經初步基因排序數據，英格蘭所發現變種病毒傳染力較現有流行的病毒株增強75%、威爾斯所發現變種病毒傳染力增強10%，但未見感染者病情較現有病毒惡化。

港府最新防疫要求

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圖解港府延長的防疫安排

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以下為港府防疫安排記者會文字直播：

【16：45】記者會結束。

【16：37】梁卓偉表示，看不到新病毒感染者病情較嚴重，但英國11月中才有較大量的個案感染新變種病毒，一般療情需時2至3星期，目前未有完整結論。

他也表示，新變種病毒涉及20個突變基因，當中7至8個涉及棘狀蛋白（spike protein，又稱 s 蛋白），會否影響疫苗、治療效果，需要更多時間觀察。

【16：29】過去4星期，有28位從英國抵港的確診人士，17位由近14日抵港，暫未發現病毒變種。

【16：19】澳門容許居民選擇所接種的疫苗，被問及會否考慮容許市民揀選所接種的疫苗，陳肇始指，疫苗到貨時間仍要再同藥廠溝通及安排，可能不同時間有不同疫苗抵港，會否由市民自行選擇仍言之尚早。

【新冠疫苗】澳門購入3種新冠疫苗　澳門特首賀一誠：市民可選擇注射那種疫苗

【16：18】港府最新不論是否香港居民，一律禁止曾在英國逗留14日的旅客到港，被問及會否有違基本法，陳肇始指，與律政司商討過今次修訂有法律基礎。

【16：10】港府表示，目前未有限制英國貨運航班。

【16：02】梁卓偉補充，新病毒傳播力增強多少屬初步科學估算，需要更多數據才能更清晰，傳播力增多75%非絕對的結論。

【15：57】梁卓偉稱，經推算下，新變種病毒株即時繁殖率相當於1.42，以即時繁殖率處於1以下，才有望令疫情受控，若新變種病毒株入港會令疫情失控。由英國抵港的18名人士的檢測樣本已送往香港大學作為研究，暫時未發現突變。

【15：53】梁卓偉稱，新變種病毒株名為「n501y」，基因排序近24小時才逐步得到數據。據港大推算，英格蘭所發現變種病毒傳染力較現有流行的病毒株增強75%、威爾斯所發現變種病毒傳染力增強10%。

【15：44】港大醫學院院長梁卓偉指，上周四與世衛開多地區會議，當時剛提起英國過去48小時，發現有新的變種病毒，周五已新增措施－第19天再取病毒測試結果，爭取即使有病毒不幸到港，都可即時找出。

【15：43】陳肇始警告，第四波疫情屬最嚴峻的情況，本輪疫情病人病毒較強、傳播力高，對醫管局服務構成不可忽視壓力。

【15：42】社交距離措施方面，然而在剛過去周末，在街上及商場仍然人頭湧湧，無條件放寬，陳肇始表示，2人限聚令、晚市禁堂食等社交距離措施，會延長14日至明年1月6日

【15：40】因應英國最新疫情，有需要進一步加強措施，近14日由英國抵港人士要在酒店檢疫14日後，需要留家多7日，當19至20天檢測有結果後才可自由出街。

【15：37】今晚午夜後，所有過去14天曾在英國停留過2小時的人士，將會被禁止登機，今晚開始不會再有英國乘客抵港

【15：36】過去四日，香港1255宗確診中，約有80宗屬外地輸入，21%來自英國。

【15：35】今次英國變種的病毒高傳染力，較目前高出七成，但未見感染人士病情惡化。

【15：35】陳肇始表示，目前疫情處於最嚴峻、關鍵時刻，即使港府收緊社交距離措施，但確診數索仍維持高位，每日約80宗。未來疫情發展視乎未來疫情發展視乎3個因素：

1.是否所有市民在冬至、聖誕節制，沒有跨家庭聚會，強烈呼籲所有市民留在家中過節，勿與非同住家人聚餐，以防「一傳十、十傳百」

2.時刻保持個人、環境衛生，部分因為共用設施

3. 能否堵塞英國近日變種的病毒流入香港社區

【15：32】記者會開始。

許樹昌：政府研延長英抵港人士檢疫至21天，詳見【下一頁】

倫敦封城英鎊下挫 滙豐跌逾3%穿40元關口，詳見【下一頁】

國泰航空網站顯示，公司目前營運英國倫敦、曼徹斯特兩個地點航線。國泰又指，英國已被香港有關當局列入受第599H章 《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》監管，會繼續嚴格遵照當局的指引及要求。

目前港府要求從英國等19個地區往港人士，從呈交72小時內有關新冠病毒檢測陰性證明，也要提交在港預訂酒店房間的確認書，租住期不少於14晚。

國泰為乘客免費提供新冠病毒保險 涵蓋海外期間診治費用，詳見【下一頁】

更多航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

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編輯：麥德銘

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