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【英國疫情】英國新冠病毒變種　港研「加辣」檢疫21天、國泰股價挫逾2%

股市 10:55 2020/12/21

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英國疫情惡化，多國部署限制英國航班抵國，國泰股價周一疲弱。

英國疫情惡化，英格蘭地區出現新冠病毒變種，倫敦及英格蘭南部「封城」，多家與英國有較多關連的港股周一走弱。雖然多家歐洲國家部署禁止英國航班抵國，香港政府暫未跟隨相關安排，但消息指當局考慮延長英抵港人士檢疫至21天。國泰航空 （00293） 股價轉跌2.5%，暫報7.2元，成交2050萬元。

政務司司長張建宗今早出席立法會時說，關注英國的情況，當局應會很快公布如何處理英國抵港航班的問題。

許樹昌：政府研延長英抵港人士檢疫至21天，詳見【下一頁】

倫敦封城英鎊下挫 滙豐跌逾3%穿40元關口，詳見【下一頁】

國泰航空網站顯示，公司目前營運英國倫敦、曼徹斯特兩個地點航線。國泰又指，英國已被香港有關當局列入受第599H章 《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》監管，會繼續嚴格遵照當局的指引及要求。

目前港府要求從英國等19個地區往港人士，從呈交72小時內有關新冠病毒檢測陰性證明，也要提交在港預訂酒店房間的確認書，租住期不少於14晚。

更多航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

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編輯：麥德銘

香港股票 國泰航空（00293） 國泰航空 曼徹斯特 倫敦 英格蘭

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