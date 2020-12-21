【禁飛英國】港府下午3時半交代新防疫安排　傳周二起禁英國航班、研抵港人士須檢疫21天　國泰挫約4%

▲ 英國疫情惡化，多國部署限制英國航班抵國，國泰股價周一疲弱。

英國出現新冠病毒變種，倫敦及英格蘭南部「封城」，多個歐洲國家部署禁止英國航班抵國，香港政府據報將在周二（22日）起禁止英國航班抵港，並考慮延長所有抵港人士檢疫期由14日加長至21天。國泰航空 （00293） 股價午後跌幅擴大，最新報7.1元，跌4%，成交4330萬元。

政務司司長張建宗今早出席立法會時說，關注英國的情況，當局應會很快公布如何處理英國抵港航班的問題。南華早報引述消息指，港府最快周一（21日）下午公布新防疫要求，包括停飛英國航班，也會研究將抵港人士檢疫時間增至21天。

政府剛公布，食衛局局長陳肇始會在下午3時半舉行記者會，交代新防疫安排。

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國泰航空網站顯示，公司目前營運英國倫敦、曼徹斯特兩個地點航線。國泰又指，英國已被香港有關當局列入受第599H章 《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》監管，會繼續嚴格遵照當局的指引及要求。

目前港府要求從英國等19個地區往港人士，從呈交72小時內有關新冠病毒檢測陰性證明，也要提交在港預訂酒店房間的確認書，租住期不少於14晚。

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編輯：麥德銘