Cartel 將工業級空氣淨化技術帶入屋

環境污染導致全球空氣品質每況愈下，公共健康受到嚴重影響。有見及此，來自加拿大的 Cartel 致力以「綠色發展」為理念，希望透過科技提升空氣質素，降低病毒和細菌散播的風險，守護市民健康。



經過多年專業研究，Cartel 將量子光學技術融合創新科技，研發出自家的空氣淨化專利技術。這項技術突破了一般市面上的「被動式空氣淨化技術」，採取主動追蹤淨化模式，不斷供應光量子追縱和殲滅細菌及病毒，在室內形成健康保護網。



九龍城區一所學校的實例： Cartel 有效 殺滅空氣中的細菌及有機物



為證明Cartel 量子光學技術有別於市面上的空氣淨化技術，Cartel 進行了一次實地測試。 該所學校聘請了一間國際知名測試細菌的Intertek 公司進行了安裝Cartel之前及之後細菌量對比的測試。首先測試公司於經常教職員進出及正常辦公的教員室內收集空氣樣本的細菌量，隨後安裝Cartel 空氣淨化機，並於如常辦公的8日後再次收集空氣樣本。報告指出，教員室的空氣質素於8日後有明顯改善，空氣中的細菌含量減低了約90%，符合政府建議室內空氣質素（IAQ)的良好標準(Good Class)，證明 Cartel 量子光學技術能有效主動殺滅空氣中的細菌和分解有機物質。



肺炎肆虐 Cartel 進攻家用空氣淨化機市場



鑑於疫情持續，Cartel 希望盡一份企業責任，利用一直應用於工商業的專利技術，研發更多家居空氣淨化產品，守護大眾健康。最近，Cartel 就因應香港人的生活模式，推出了兩款全新家居產品，分別是AE-10 (基本版) 空氣淨化機 及AC-1 (加強版) 空氣淨化機。



Cartel 聖誕免費送出 3 部空氣淨化機

Cartel 即將於 Facebook 進行有獎遊戲及聖誕瘋狂大減價！如果想免費將 Cartel 空氣淨化機 帶回家中，記得要密切留意 「Cartel 空氣淨化專家」 Facebook 專頁。想了解更多產品資訊，亦可以到 www.besthonesttech.com 查閱。



（資料由客戶提供）

