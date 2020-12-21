【英國疫情】單日確診創新高 衛生大臣：變種病毒已失控

英國疫情嚴峻，周日新增3.5萬宗新冠肺炎確診個案，為單日新高。英國英格蘭地區的新冠病毒變種，相信是英國疫情迅速擴散原因之一。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）直言，新變種病毒株傳播「已失控」（was out of control）。

英國新冠病毒變種傳播力飆70% 會否更致命？有咩病徵？ 【下一頁】

英國周日單日新增35,928宗新冠肺炎確診個案，為單日新高。倫敦及英格蘭南部周日起實施新的4級防控措施。除了工作等必要外出理由，所有人都必需留家，所有非必要商店都會關閉，等同「封城」。

夏國賢周日接受英國《天空新聞》訪問時表示，雖然民眾都期待聖誕節的來臨，但新變種病毒株傳播「已失控」（out of control），政府需要「迅速且果斷地」（quickly and decisively）行動。

病毒變種傳播力高70% 倫敦封城前民眾趕住走 【下一頁】

夏國賢又指，在英國有足夠的人接種疫苗以取得保護之前，新變種病毒株是一個巨大的挑戰，這就是英國未來幾個月要面對的問題。

夏國賢表示：

「這是一種致命的疾病，我們需要令其受控，而新變種下，要令其受控變得更加困難。」 （This is a deadly disease, we need to keep it under control, and it has been made more difficult by this new variant.）

夏國賢指出，控制新變種病毒株的傳播非常重要，呼籲民眾需要遵守防疫規則，並減少社交接觸。

責任編輯：林嘉莉