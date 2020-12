【英國疫情】單日確診創新高 衛生大臣：變種病毒已失控

英國疫情嚴峻,周日新增3.5萬宗新冠肺炎確診個案,為單日新高。英國英格蘭地區的新冠病毒變種,相信是英國疫情迅速擴散原因之一。英國衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)直言,新變種病毒株傳播「已失控」(was out of control)。

英國周日單日新增35,928宗新冠肺炎確診個案,為單日新高。倫敦及英格蘭南部周日起實施新的4級防控措施。除了工作等必要外出理由,所有人都必需留家,所有非必要商店都會關閉,等同「封城」。

夏國賢周日接受英國《天空新聞》訪問時表示,雖然民眾都期待聖誕節的來臨,但新變種病毒株傳播「已失控」(out of control),政府需要「迅速且果斷地」(quickly and decisively)行動。

夏國賢又指,在英國有足夠的人接種疫苗以取得保護之前,新變種病毒株是一個巨大的挑戰,這就是英國未來幾個月要面對的問題。

夏國賢表示:

「這是一種致命的疾病,我們需要令其受控,而新變種下,要令其受控變得更加困難。」

