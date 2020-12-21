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【螞蟻上市觸礁】馬雲傳曾提出「上繳」部分螞蟻業務換取上市

股市 10:39 2020/12/21

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【螞蟻上市觸礁】傳馬雲曾提出上繳部分螞蟻業務換取上市

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團於上市前兩日，叫停A股、H股新股上市計劃。《華爾街日報》最新引述消息人士報道，阿里巴巴、螞蟻集團創辦人馬雲11月被監管當局約談期間，曾提出將螞蟻集團部份業務交給政府，但最終沒有令螞蟻集團成功上市。

消息人士引述馬雲當時說話指，國家若需要，可以使用螞蟻集團提供的任何平台 。螞蟻發言人指，由於保密關係，螞蟻無法確認11月2日舉行的監管機構會議的細節。報道指，中央對處理螞蟻未有定案，其中一個計劃是考慮加大對其資本要求，在這情況下，國有銀行或其他國有投資者入股螞蟻作資金填補。

馬雲10月24日參加上海外灘金融峰會時曾批評內地金融監管體制，指當前中國金融面臨的「不是金融系統性風險，而是仍缺乏健康金融系統的風險」，其言論引來內地金融圈熱議。

究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？【下一頁】

馬雲：中國金融業欠成熟生態體系【下一頁】

《華爾街日報》此前引述消息人士報道，國家主席習近平親自下令監管機構調查螞蟻集團的風險，並暫停螞蟻集團上市。

相關文章：

樓繼偉不點名評論螞蟻：暫停上市是為防範系統性風險　可限制合作銀行數量

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編輯：吳敏芳

股票 螞蟻集團（06688） 習近平 中國 馬雲 金融

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