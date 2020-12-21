【英國疫情】變種新冠病毒9月已出現  快速取替舊版病毒 具超級傳播力

英國疫情趨嚴重，過去周日（20日）單日新增確診達創新高達3.6萬宗，倫敦政府隨即宣布再次封城，多國亦禁來自英國航班降落，變相禁來自英國的旅客入境。被形容為疫情失控的英國，原因可能跟病毒變種有關，英首相約翰遜指變種病毒的傳染性高70%。

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據英國傳媒BBC報導，但政府以致專家對新變種病毒所知實在有限，大串疑問正待解答，暫時較確定的是，變種新冠病毒傳播力強。按研究，變種病毒在9月時已出現，到11月有1/4新增個案是屬變種病毒，到12月中，有2/3新增個案屬變種病毒。

初步分析，變種病毒有以下三大特點：

1 它正在迅速取代其他版本的病毒；

2 它具有突變性質能影響部分病毒；

3 在實驗室中已顯示這種病毒的突變，這令病毒去感染其他細胞的能力大大增強。

以上特點令專家們相信變種病毒更具傳播性。英首相約翰遜指變種病毒的傳染性高70%的說法是來自倫敦皇家學院的Erik Volz博士，但他向BBC指有關數字來自仍是非常初步的分析，其傳染性是否高於舊病毒70%尚待證實，但肯定一點是其傳染性十分快速。

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責任編輯:鄭靜珊