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今日推介五菱汽車 | 建行、億和、華潤水泥、贛鋒鋰業及中信証券最新部署（立即觀看）

股市 13:28 2020/12/21

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恒生指數半日跌54點，中午收報26444點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介五菱汽車 （00305）  ，另亦會分析建設銀行 （00939）  、億和控股 （00838）  、華潤水泥控股 （01313）  、 贛鋒鋰業 （01772）  、中信証券 （06030）  最新部署，詳情待石Sir為你分析。

想問石Sir問題？  立即登入留言：http：//bit.ly/3p3D5ny

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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