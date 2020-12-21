【港交所股價】港交所突破400元創新高　6600萬元沽盤排隊405元出貨

▲ 港交所股價逆市創新高，今早高見400元。

港交所 （00388） 逆市造好，今早股價突破400元，至上午11時01分，港交所見404.4元，抽升2.6%，成交突破14億元，高位曾見404.8元。港交所最新市值達5,127億元。港交所突破高位，投資者加緊部署個別價位出貨。

▲ 據即時報價系統，港交所突破高位後，405元有較明顯的沽貨盤。

據即時報價系統資料，港交所於10時54分，在405元價位有約16.4萬股沽盤，價值約6642萬元，來自約174個沽盤指令，平均每個價值38.2萬元。

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港交所上周表示，至12月10日香港年內新股IPO募資額按年增加25%，有望創2010年以來新高，當中新經濟公司集資額按年增長超過6成。總計2018年上市新規實行以來，新經濟公司佔香港新股IPO市場總額近60%，而新經濟公司佔港股成交由2018年的4.1%增至今年11月的22.8%。

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編輯：陳健婷