傳蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出　外電：蘋果擬24年開始生產汽車（第二版）

▲ 據了解，Apple Car 首款原型車已經有數十輛在美國加州秘密上路測試。

蘋果（美﹕AAPL）進軍汽車業的傳聞繼續發酵，繼昨台灣媒體稱蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出後，外電最新報道，蘋果計劃2024年開始生產汽車。

坊間Apple Car概念圖（按圖可放大）

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路透引述消息人士指，蘋果正推動自動駕駛技術，計劃2024年開始生產汽車，可能包含自行研發的電池技術。這項被稱為「泰坦計劃」的蘋果汽車生產項目，自2014年開始設計，但並非一帆風順。據悉，蘋果曾一度放棄該計畫，專注於軟體開發並重新評估目標。曾在Tesla工作的蘋果老將Doug Field 2018年重返該項目，並於2019年裁撤多達190人。

消息人士指，項目戰略核心是一種新的電池設計，或可降低電池成本，並增加汽車行駛里程。

不過，報道引述了解這項計劃的人指，與疫情相關的延遲，可能導致開始生產時間，推遲到2025年甚至更後。

台灣大廠：Apple Car將於明年9月發表

台灣媒體昨引述蘋果電動車供應鏈的其中一間大廠高層人士匿名言論指，Apple Car將於明年9月發表，比外界早前預期的2023年提早兩年。據了解，Apple Car 首款原型車已經有數十輛在美國加州秘密上路測試。

報道指，蘋果已經向一眾台灣汽車零組件廠提出備貨要求，和大、貿聯、KY、和勤、富田等台廠被列入首波供應鏈名單，而部分台廠全面爆單。

另外亦有消息傳出，蘋果從Tesla（美﹕TSLA）挖角高層與研發工程師。在12月8日，有報道亦指蘋果已經將公司旗下的自動駕駛車團隊轉移至AI 人工智慧與機器學習負責部門，並指蘋果目前仍在考慮未來應該推出Apple Car還是為其他汽車製造商設計自動駕駛系統。

蘋果從Tesla挖角研發工程師，詳情可看﹕【下一頁】

蘋果知名分析師郭明錤本月預測，蘋果將會從台積電採購自動駕駛汽車晶片。當時他預測，蘋果電動車將於2023年至2025年期間發行。

Apple Car外型會是怎樣？

蘋果傳出研發Apple Car的消息後，坊間陸續對Apple Car造型作出揣測，網民為Apple Car製作多款概念圖。

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編輯﹕賴奕羚

（第二版新增路透報道）