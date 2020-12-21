傳蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出

▲ 據了解，Apple Car 首款原型車已經有數十輛在美國加州秘密上路測試。(Apple Insider)

台灣媒體引述蘋果（美﹕AAPL）電動車供應鏈的其中一間大廠高層人士匿名言論指，Apple Car將於明年9月發表，比外界早前預期的2023年提早兩年。據了解，Apple Car 首款原型車已經有數十輛在美國加州秘密上路測試。

報道指，蘋果已經向一眾台灣汽車零組件廠提出備貨要求，和大、貿聯、KY、和勤、富田等台廠被列入首波供應鏈名單，而部分台廠全面爆單。

今月亦有消息傳出，蘋果從Tesla（美﹕TSLA）挖角高層與研發工程師。在12月8日，有報道亦指蘋果已經將公司旗下的自動駕駛車團隊轉移至AI 人工智慧與機器學習負責部門，並指蘋果目前仍在考慮未來應該推出Apple Car還是為其他汽車製造商設計自動駕駛系統。

蘋果從Tesla挖角研發工程師，詳情可看﹕【下一頁】

蘋果知名分析師郭明錤今月預測，蘋果將會從台積電採購自動駕駛汽車晶片。當時他預測，蘋果電動車將於2023年至2025年期間發行。

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編輯﹕賴奕羚