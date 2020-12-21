【今日冬至】寒冷天氣警告生效 周三四有雨 （附9天天氣預報）

今日冬至，屬節氣之一，在北半球以北，這天是一年中白晝最短的一天。據天文台指，冬季季候風正為廣東帶來寒冷的天氣。今早本港氣溫普遍下降至12度左右。本港地區今日天氣預測，早上寒冷，日間大致天晴及乾燥，最高氣溫約19度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸間中吹強風。

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展望未來數日雲量增多，星期三、四有幾陣雨。的冬季季候風會在今明兩日繼續影響廣東，內陸地區早上仍然寒冷，日夜溫差較大。預料一道雲帶會在本週中期覆蓋華南沿岸，該區會有幾陣雨。隨著季候風緩和，週末期間該區氣溫稍為回升。此外，熱帶氣旋科羅旺會在未來一兩日移向越南南部一帶。

此外，在上午八時，熱帶風暴科羅旺集結在南沙之西南約160公里，預料向西南偏西移動，時速約15公里，移向越南南部一帶。

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責任編輯:鄭靜珊